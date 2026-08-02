Розчинна чи зернова кава: що насправді вигідніше купувати і чи варто переплачувати

Просте порівняння гарячого напою здивувало результатом

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Розчинна кава роками має сумнівну репутацію — одні називають її "хімією", а інші не уявляють ранку без швидкої чашки улюбленого напою. Але чи справді дорожча зернова кава завжди краща, а дешевша розчинна — лише компроміс.

Українець у соцмережі Threads вирішив розібратися, яка кава вигідніша — зернова чи розчинна. Він порівняв спосіб виробництва, вартість та зручність обох варіантів і поділився результатами свого дослідження.

За його словами, розчинна кава не є окремим продуктом, який виготовляють із невідомих інгредієнтів. Її роблять з обсмажених кавових зерен: спочатку отримують екстракт, а потім висушують його спеціальними методами. З приблизно 1 кг смажених зерен можна отримати близько 400 г розчинної кави.

Для порівняння цін автор взяв каву бренду Lavazza, оскільки компанія продає як зернову, так і розчинну продукцію.

За його підрахунками:

1 кг зернової кави коштує близько 1650 грн;

1 кг розчинної — приблизно 2850 грн.

Але різниця стає помітнішою під час приготування однієї чашки. Для зернової кави потрібно близько 10 г продукту, що коштує приблизно 16,5 грн. Для розчинної достатньо близько 2 г — це близько 5,7 грн за чашку.

У результаті українець зробив висновок, що розчинна кава також є натуральним продуктом, але має головну перевагу — швидкість приготування та нижчу вартість однієї порції.

Він також зазначив, що існує думка, ніби розчинну каву виготовляють лише з неякісної сировини чи відходів виробництва. Однак, на його думку, через великі обсяги виробництва неможливо повністю забезпечити їх лише залишками, а готовий продукт має відповідати встановленим стандартам якості.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вигідніше купити — більше дрібних яєць чи менше великих.