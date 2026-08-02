Богатирська сила у свідоцтві про народження: забуте ім’я знову підкорює Україну

Це ім’я має давньослов’янське коріння

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Українці знову називають своїх синів іменами, які мають потужний енергетичний заряд і глибокий історичний контекст. Величне та стародавнє слов’янське ім’я Святогор поступово повертається в ужиток.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України. Це ім’я є архаїчним для сучасної України, проте так називали новонароджених в Україні у першій половині 2026 року.

Походження та значення імені

Ім’я має давньослов’янське коріння та утворено шляхом злиття двох значущих слів:

"Святий" — священний, чистий, благословенний.

"Гор" (від слова гора) — високий, могутній, величний, стійкий.

Таким чином, у буквальному перекладі Святогор означає "священна гора" або "той, хто подібний до священної гори". Це символ незламності, духовної сили, могутності та стійкості.

Епічний контекст

У східнослов’янській міфології та фольклорі це ім’я насамперед асоціюється зі Святогором — наймогутнішим і найбільшим богатирем-велетнем із київського циклу билин. Його сила була настільки колосальною, що її ледь витримувала сама земля. Образ Святогора уособлює первісну стихійну міць, зв’язок із рідною землею та вікові традиції предків.

Характер та особливості носія

Чоловікам з ім’ям Святогор зазвичай приписують такі риси:

Сильна воля та стійкість.

Надійність.

Широта душі та доброзичливість.

Цілеспрямованість.

Варіанти скороченого імені

Свят.

Гор.

Святий.

Святогушка, Святога, Святорочка, Святик (зменшувально-пестливі варіанти)

Відомі люди на ім’я Святогор

Богатир Святогор — билинний персонаж славився колосальною силою, непохитністю та гігантським розміром. За переказами, перед смертю частину своєї сили передав Іллі Муромцю.

Богатир Святогор/Фото: Wiki

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україну прийшло "королівське" ім’я із Британії. Воно широко поширене у багатьох європейських мовах та країнах, проте в Україні залишається дуже рідкісним.