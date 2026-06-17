Украинцы связывают аномальную погоду с войной: климатолог объяснила, что происходит на самом деле

Может ли война изменять синоптические процессы

Среди украинцев существует мнение, что погодные условия в Украине меняются в результате масштабных боевых действий и выжженной из-за них земли. Однако известная метеоролог опровергает эту теорию.

О том, что происходит на самом деле, в интервью "Телеграфу" рассказала заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова. Она высказалась относительно теории, якобы из-за пожаров, возникающих в ходе боевых действий, образовался устойчивый тепловой купол, изменяющий движение циклонов.

"Нет, я не считаю так. Дело в том, что циклоны и антициклоны так связаны между собой, что вы их не "разобьете", чтобы они поддавались значительному влиянию. Ну немного может как-то влиять, но не настолько", — объяснила специалист.

Вазира Мартазинова. Фото: "Укринформ"

Почему ливни в Украине все чаще напоминают тропические

В Украине иногда за несколько часов выпадает месячная норма осадков, такие дожди украинцы называют "тропическими". Однако на самом деле эти осадки не тропического происхождения, они формируются на нашей территории из-за резкой дестабилизации и жесткости атмосферных процессов, пояснила Вазира Мартазинова. По ее словам, сейчас атмосферные процессы ужесточились, а атмосферная циркуляция стала более экстремальной.

Напомним, она также рассказала "Телеграфу", почему фактическая погода не совпадает с прогнозами в приложениях на смартфонах. На это есть веская причина, которая не зависит от синоптиков.