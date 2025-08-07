Агент КДБ, "адвокат" Стуса і кум Путіна: яким у молодості був держзрадник Віктор Медведчук (фото)

Цього дня, 7 серпня, державному злочинцю виповнюється 71 рік

Віктор Медведчук — скандально-відома особа в українській політиці, він відзначився своїм проросійським впливом та має кримінальні справи за держзраду. У 2021 році його було відправлено під домашній арешт, а вже 2022-го, коли почалася повномасштабна війна, він спробував втекти, але його спіймали. Невдовзі його обміняли на українських військовополонених. Цього дня, 7 серпня у колишнього олігарха, день народження, йому виповнився 71 рік.

"Телеграф" вирішив згадати, як у молодості виглядав Віктор Медведчук і з чого розпочиналася його кар’єра.

Віктора Медведчука спіймали під час спроби втечі до Росії. Фото Getty Images

Медведчук у молодості — що про нього відомо

Віктор Медведчук народився 7 серпня 1954 року у російському Красноярському краї, сьогодні йому виповнився 71 рік. У 60-х роках його родина переїхала на Житомирщину, і вже тут у радянській Україні він закінчував школу та починав будувати своє майбутнє.

Віктор Медведчук у юні роки

Вже в юності Медведчук вирішив, що зв’яже своє життя із правоохоронними органами. Однак його не прийняли до школи міліції, коли він намагався туди вступити. Проте, як стверджують деякі джерела, саме відтоді Медведчука завербували.

Спочатку він став так званим "позаштатним працівником міліції". А невдовзі, мабуть завдяки зв’язкам із КДБ, вступив на юридичний факультет Київського університету.

Віктор Медведчук у молодості

Через знищені архіви під час розпаду СРСР немає документальних доказів того, що Медведчук був агентом КДБ. Проте свідки стверджували, що він співпрацював зі спецслужбами на користь Кремля, причому це тривало навіть після здобуття Україною незалежності. На той час він мав позивний "Соколовський". Сам олігарх у численних інтерв’ю спростовував свої зв’язки із КДБ.

Віктор Медведчук від початку політичної кар’єри просував проросійські наративи

Справа Стуса, за яку в Україні ненавидять Медведчука, розглядалася на початку 80-х років. Тоді його призначили адвокатом українського поета та дисидента, однак він "злив" його справу, буквально погодившись зі звинуваченням і тим самим підписав великому українському діячеві смертний вирок. Через Медведчука Василь Стус отримав 10 років таборів і помер ув’язнений у 1985 році.

Медведчук "злив" у суді справу Василя Стуса

Кумом Путіна Медведчук став у 2004 році, коли його дружина Оксана Марченко народила дочку. Саме вона наполягла на тому, щоб запросити Путіна стати хрещеним для їхньої із Медведчуком доньки Дарії. До речі, хрещеною стала дружина Дмитра Медведєва Світлана.

Медведчук та Путін познайомилися у 2000-х роках

Відомо, що Медведчук познайомився із Путіним на початку 2000-х років, коли був головою адміністрації президента Леоніда Кучми. Пізніше вони сильно зблизилися через проросійські погляди олігарха. Як відомо, Віктор Медведчук активно просував інтереси Росії, що зробило його важливою фігурою для Кремля.

Медведчук був головою Адміністрації Кучми з 2002 по 2005 рік

Медведчук був головою Адміністрації Кучми з 2002 по 2005 рік