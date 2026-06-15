Офіцер ЗСУ, блогер, воєнний кореспондент Сергій Місюра проаналізував атаку на Україн в ніч на 15 червня

Декілька цікавих моментів стосовно нічної комбінованої атаки. Янсур анабой — одвічний факт, але треба глянути трохи прискіпливіше.

Головна ціль, в черговий раз, — вибивання наших все менших запасів ракет PAC-3 для Patriot. Все більше балістики, які лише ці дефіцитні ракети і можуть збивати.

І хоча PAC-3 ракет з кожною атакою стає все менше — цього разу Повітряні сили показали роботу над помилками. Адже 2 червня ми не змогли збити 8 "Цирконів" (тоді вперше вони полетіли з двох напрямків. Окрім Криму, додалась Брянська область), а сьогодні знову з двох напрямків — ми збили 5 із 6 "Цирконів"!

Стосовно балістичних "Іскандерів" — також збільшили показники. Минулий раз збили 11 із 33, а сьогодні вже збили 15 із 34! А ще додаємо збиті усі 30 крилатих ракет, і картинка стає набагато світлішою, правда?

Стосовно балістики, то тут також детальніше подивитись. Не всі "Іскандери" летіли на Київ. Не вся балістика була "Іскандерами". Були також С-400, що летіли не по Києву (Харків і Дніпро).

Статистика роботи ППО 15 червня

І головне! На скільки я дивився вночі по таймінгам — найімовірніше, не було перезарядок пускових "Іскандерів". Працювали декілька дивізіонів. Раніше — були періоди по приблизно 35-40 хвилин, між хвилями балістики. Такий час якраз треба для перезарядки ракет. І нам стільки ж. А тому, сьогодні якийсь главпівень вирішив зменшити таймінги, щоб максимально перевантажити ППО. Одна пускова "Іскандеру" запускає дві ракети з хвилинним таймінгом. Між машинами в дивізіоні також є зазор. І сьогодні все було стандартно, окрім відсутності півгодинної перерви на перезарядку. Хвилі балістики формувались максимально точно, тому було виділено більше 10 пускових, а значить — ціла ракетна бригада працювала вночі. І з цього випливає, що вони не бояться за них, що не буде враження нашими дронами, як було з пусковою "Цирконів" в Криму. Безпечність — також нам підходить

І ще момент — влучання сьогодні прийшлись занадто кучно по історичних об'єктах. Дуже їх сьогодні багато (Лавра, Довженка та інші), і вони точно не спонтанні. Таке враження, що в когось в штабах виникла думка — спалити все що можна, що вже точно тобі не дістанеться. *Та горі оно в аду. Нє достанься ти нікому", щось типу такого. Подивимось наступну атаку, які будуть об'єкти.

Наслідки атаки на Лавру. Фото: Ян Доброносов

І останнє, чому саме атака була з неділі на понеділок, хоча підготовка була на п'ятницю, навіть з використанням "Орєшніка"? Тут також сакральне, дідівське. Бо в одного діда за океаном день народження в неділю, ювілей, 80 рочків. Не можна було творити комбіновані атаки перед таким святом. Тому й перенесли на неділю в ніч, щоб лишніх питань не було. У 22 році главпівень війну на два дні через Олімпіаду переніс (тому й не вийшло красивої дати 22.02.22, якщо хто не знав), вчора — почекав дня народження Донні. Все у них в міжнародній політиці стабільно…

П.С. Тут питали окремо мене, чому не було в атаці "Кинджалів" і крилатих "Іскандерів". Тому одразу й на це відповім. Бо "Кинджали" (через моторесурс Міг-31К) останнім часом рідко, але точно запускають на полювання за нашою авіацією на аеродромах.

А крилатих "Іскандерів" не було, бо якраз підтверджує теорію роботи цілої ракетної бригади — всі пускові були забиті балістичними ракетами. Пускова однакова в цих "Іскандерів". Для крилатих просто не вистачало пускових.

Джерело: пост Місюри у Facebook.