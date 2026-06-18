Лісові хижаки оселилися у спальному районі Харкова: чому більше не бояться людей (відео)

В Україні все більше диких тварин бачать у великих містах

Лисиці відпочивають просто в харківських дворах – лісові звіри поступово стають містянами. Хижаки перестали боятися людей через заборону на полювання, що триває з початку повномасштабного вторгнення.

Нові кадри показують, як тварини влаштувалися у Салтівському районі обласного центру. Лисички потрапили на камеру за адресою: Познанська, 4.

Молоді особини без страху можуть брати їжу просто з рук. Це пов'язане із забороною полювання в Україні у зв'язку із воєнним станом, розповів зоолог, менеджер проєктів напряму "Рідкісні види" WWF-Україна Ігор Дикий. За його словами, зараз з'явилися покоління лисиць, які взагалі не сприймають людину як загрозу.

"У зв'язку з тим, що практично твердо три роки не було полювання, вже наступні новонароджені покоління лисиць абсолютно не бояться людини. Бо для них вже людина не становить небезпеку", – пояснив фахівець.

Раніше людина для них була тотожна смерті. Колись дика тварина, на яку постійно полювали, стріляли, знала, що запах людини, цигарок, бензину, машини, пороху — це є небезпека, зазначив Дикий. А зараз цього немає, молоді лисички приходять, їх годують, і вони не бояться.

Водночас лисиця — це небезпечний хижак, який може бути переносником сказу, навіть лисенята. Ця смертельна хвороба вражає мозок тварин та людей, тому займати хижаків не можна. Однією з ознак сказу є нетипова поведінка та відсутність страху, що часто демонструють лисиці в містах. Однак їхні візити також можуть бути обумовлені голодом та спробами знайти їжу.

Нагадаємо, у Львівської області помітили дивну лисицю, яка мала хворобливий вигляд. Люди звернулись до компетентних органів для перевірки стану тварини.