Лесные хищники поселились в спальном районе Харькова: почему больше не боятся людей (видео)

В Украине все больше диких животных видят в больших городах

Лисицы отдыхают прямо в харьковских дворах – лесные звери постепенно становятся горожанами. Хищники перестали бояться людей из-за продолжающегося с начала полномасштабного вторжения запрета на охоту.

Новые кадры показывают, как животные устроились в Салтовском районе областного центра. Лисички попали на камеру по адресу: Познанская, 4.

Молодые особи без страха могут брать еду прямо из рук. Это связано с запретом охоты в Украине в связи с военным положением, рассказал зоолог, менеджер проектов направления "Редкие виды" WWF-Украина Игорь Дикий. По его словам, сейчас появились поколения лис, вообще не воспринимающие человека как угрозу.

"В связи с тем, что практически твердо три года не было охоты, уже последующие новорожденные поколения лис абсолютно не боятся человека. Потому что для них уже человек не представляет опасности", – пояснил специалист.

Раньше человек для них был тождественен смерти. Когда-то дикое животное, на которого постоянно охотились, стреляли, знало, что запах человека, сигарет, бензина, машины, пороха — это опасность, отметил Дикий. А сейчас этого нет, молодые лисички приходят, их кормят и они не боятся.

В то же время лиса — это опасный хищник, который может быть переносчиком бешенства, даже лисята. Эта смертельная болезнь поражает мозг животных и людей, поэтому трогать хищников нельзя. Одним из признаков бешенства является нетипичное поведение и отсутствие страха, часто демонстрируемое лисами в городах. Однако их визиты могут быть обусловлены голодом и попытками найти пищу.

Напомним, во Львовской области заметили странную лису, которая выглядела болезненно. Люди обратились в компетентные органы для проверки состояния животного.