Баку вже зробив це: чому Київ може вибити Росію із Криму

Україна продовжує спроби ізолювати Крим, завдаючи ударів по ключових логістичних маршрутах на окупованому півострові. 19 червня ЗСУ повідомили про масовані атаки найважливішим залізничним мостом у Криму. За два дні до цього глава Міноборони України заявив, що Крим незабаром може "перетворитися на острів".

Таким чином Київ прагне не просто порушити окремі маршрути, а послабити всю російську військову інфраструктуру в Криму. Удари по залізничних та автомобільних комунікаціях ускладнять доставку палива, боєприпасів та техніки. У результаті це зменшить здатність РФ використовувати Крим як стійку тилову базу для операцій на півдні України.

Москва використовує такі території як опорні точки впливу — військового, політичного та логістичного. У Криму, Донбасі, Придністров'ї, Абхазії, Південній Осетії, а до 2023–2024 років і в Карабаху Росія спиралася на локальні конфлікти та залежні структури, щоб зберігати важелі впливу за межами своїх кордонів. Лише Азербайджану вдалося позбавити Москву однієї з таких опорних точок.

Після Другої Карабахської війни у ​​2020 р. та тристоронньої угоди між Азербайджаном, Вірменією та РФ, у Карабаху було розміщено російський миротворчий контингент. Таким чином, Москва закріпила за собою роль силового арбітра в регіоні і отримала інструмент впливу як на Баку, так і на Єреван. Крім цього, з 1991 р. у Карабаху існував проросійський сепаратистський режим, який роками виступав за приєднання до РФ, а з 2014 р. відкрито наводив приклад Криму. У 2022 р. колишній глава делегації Нацзборів Вірменії в ОБСЄ Арташес Гегамян заявив: "В Арцасі (Карабаху) має бути проведений референдум про приєднання до РФ, як у Криму вісім років тому". А "президент" сепаратистів Арутюнян виступав за "безстрокову військову присутність РФ та збільшення військовослужбовців" у Карабаху.

Все керівництво маріонеткового режиму були кремлівськими ставлениками. Наприклад, у 2022 р. "держміністром" сепаратистів став "гаманець Путіна" Рубен Варданян. Російський мільярдер відомий керівництвом російської офшорної компанії "Трійка Діалог". Згідно з розслідуванням OCCRP, через цю компанію таємно переказувалися гроші найвпливовішим людям Росії, навіть другу Путіна Сергію Ролдугіну.

Однак після операції Баку у вересні 2023 р. Карабах повністю перейшов під контроль Азербайджану, сепаратистський режим було ліквідовано, а його керівництво, включаючи Варданяна, затримано. У червні 2024 р. російський контингент був змушений остаточно залишити регіон. Для Москви це був важкий удар: один із її ключових плацдармів на Південному Кавказі був демонтований, а важіль впливу, який працював десятиліттями, зник. "Оскільки ресурси Москви явно обмежені, Кремлю довелося адаптуватися до зростаючої потужності Баку", — писав у 2023 р. The Guardian.

Карабах став для Москви рідкісним випадком повної втрати впливу пострадянському просторі. Азербайджан показав, що сепаратистська освіта, навіть якщо вона десятиліттями підтримувалась ззовні, не стає легітимною. Карабах завжди був міжнародно визнаною територією Азербайджану, а у 2023 р. Баку відновив над ним реальний контроль. Для України цей приклад особливо важливий у контексті Криму: окупація та анексія, навіть якщо вони тривають роками, не роблять російський контроль над острівцем законним. Тому Україні необхідно продовжувати стратегію ізоляції Криму та перетворити півострів із інструменту тиску на стратегічну вразливість Москви.