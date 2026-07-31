Українські соцмережі підкорює новий флешмоб з дітьми: у чому його суть

Інтернет-користувачи не одразу зрозуміли, що коїться

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Український сегмент соцмереж захопив новий тренд. Threads та Instagram просто засипані світлинами дітей на фоні брендів.

"Телеграф" розповідає, в чому суть свіжого приколу. Новий тренд навіть змусив деяких інтернет-користувачів запитувати: "Що сталося?".

SMM-ники придумали новий маркетинговий хід. Вони масово публікують "випадкові" фото дітей на тлі брендових логотипів або магазинів.

"Не обовʼязково має бути щось брендоване на фоні, щоб принести результат. Ці фото, як мінімум піднімуть охоплення, підвищать кількість переходів на сторінку ну й в цілому взаємодію зі сторінкою. Достатньо того, що видно акаунт бренду, на сторінці якого є фото дитини", – пояснив один з учасників обговорення.

Інша користувачка Threads написала, що задача цього прийому пробити "банерну сліпоту", але враховуючи що це роблять всі та весь день, то це тільки дратує глядача.

"А так, якщо підійти до цього грамотно, прорахувати все, зробити дійсно крутий кадр, де буде видно частину бренду, то це дасть кращий результат, бо люди не будуть переходити на кожен профіль з дитиною. Бо сьогодні це зробили абсолютно всі, а грамотний підхід мало де видно", – пояснила вона.

Варто зазначити, що не всі українці одразу вловили суть, але почали повторювати "трендові" фото. Відтак соцмережі просто засипали знімками дітлахів та навіть домашніми улюбленцями.

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