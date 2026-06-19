Баку уже сделал это: почему Киев может выбить Россию из Крыма

Украина продолжает попытки изолировать Крым, нанося удары по ключевым логистическим маршрутам на оккупированном полуострове. 19 июня ВСУ сообщили о массированных атаках по важнейшему железнодорожному мосту в Крыму. За два дня до этого глава Минобороны Украины заявил, что Крым вскоре может "превратиться в остров".

Таким образом, Киев стремится не просто нарушить отдельные маршруты, а ослабить всю российскую военную инфраструктуру в Крыму. Удары по железнодорожным и автомобильным коммуникациям осложнят доставку топлива, боеприпасов и техники. В итоге это снизит способность РФ использовать Крым как устойчивую тыловую базу для операций на юге Украины.

Москва использует подобные территории как опорные точки влияния — военного, политического и логистического. В Крыму, Донбассе, Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, а до 2023–2024 гг. и в Карабахе Россия опиралась на локальные конфликты и зависимые структуры, чтобы сохранять рычаги влияния за пределами своих границ. Только Азербайджану удалось лишить Москву одной из таких опорных точек.

После Второй Карабахской войны в 2020 г. и трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и РФ, в Карабахе был размешен российский миротворческий контингент. Таким образом Москва закрепила за собой роль силового арбитра в регионе и получила инструмент влияния как на Баку, так и на Ереван. Помимо этого, с 1991 г. в Карабахе существовал пророссийский сепаратистский режим, который годам выступал за присоединение к РФ, а с 2014 г. открыто приводил в пример Крым. В 2022 г. бывший глава делегации Нацсобрания Армении в ОБСЕ Арташес Гегамян заявил: "В Арцахе (Карабахе) должен быть проведен референдум о присоединении к РФ, как в Крыму восемь лет назад". А "президент" сепаратистов Арутюнян выступал за "бессрочное военное присутствие РФ и увеличение военнослужащих" в Карабахе.

Все руководство марионеточного режима были кремлевскими ставленниками. К примеру, в 2022 г. "госминистром" сепаратистов стал "кошелек Путина" Рубен Варданян. Российский миллиардер известен руководством российской оффшорной компанией "Тройка Диалог". Согласно расследованию OCCRP, через эту компанию тайно переводились деньги самым влиятельным людям России, даже другу Путина Сергею Ролдугину.

Однако после операции Баку в сентябре 2023 г. Карабах полностью перешел под контроль Азербайджана, сепаратистский режим был ликвидирован, а его руководство, включая Варданяна, задержано. В июне 2024 г. российский контингент был вынужден окончательно покинуть регион. Для Москвы это был тяжелый удар: один из ее ключевых плацдармов на Южном Кавказе был демонтирован, а рычаг влияния, работавший десятилетиями, исчез. "Поскольку ресурсы Москвы явно ограничены, Кремлю пришлось адаптироваться к растущей мощи Баку", — писал в 2023 г. The Guardian.

Карабах стал для Москвы редким случаем полной потери влияния на постсоветском пространстве. Азербайджан показал, что сепаратистское образование, даже если оно десятилетиями поддерживался извне, не становится легитимным. Карабах всегда был международно признанной территорией Азербайджана, а в 2023 г. Баку восстановил над ним реальный контроль. Для Украины этот пример особенно важен в контексте Крыма: оккупация и аннексия, даже если они длятся годами, не делают российский контроль над полуостровом законным. Поэтому Украине необходимо продолжать стратегию изоляции Крыма и превратить полуостров из инструмента давления в стратегическую уязвимость Москвы.