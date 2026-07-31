Магніт для мігрантів: чому нелегали штурмують Сеуту і де вона насправді знаходиться (карта)

Що сталося на кордоні Іспанії

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Масовий прорив мігрантів до Сеути знову привернув увагу до невеликого іспанського анклаву на півночі Африки. За оцінками місцевої влади, лише за останню добу кордон із Марокко перетнули близько 60 тисяч людей.

"Телеграф" розповість, чому саме Сеута стала головною точкою прориву мігрантів.

Чому саме Сеута

На карті Сеута виглядає парадоксально. Це повноцінне іспанське місто, яке входить до складу Європейського Союзу, але розташоване не в Європі, а на північному узбережжі Африки.

Фактично Сеута межує лише з Марокко. Відстань між містами становить лічені кілометри, а дістатися іспанської території можна навіть уплав уздовж узбережжя.

Саме тому Сеута вже багато років залишається одним із головних напрямків нелегальної міграції. Для жителів Марокко та мігрантів з інших країн Африки це один із найкоротших шляхів потрапити на територію Європейського Союзу. Дістатися іспанського анклаву намагаються як через сухопутний кордон, так і морем. Після прибуття до Сеути люди можуть подати заяву про надання міжнародного захисту або пройти процедури, передбачені законодавством Іспанії та ЄС.

Мігранти намагаються потрапити в Сеуту. Фото: 24tv.ua

Чому місто називають "раєм" для мігрантів

Протягом останніх років Іспанія проводила одну з найліберальніших міграційних політик серед великих держав ЄС.

Зокрема уряд Педро Санчеса оголосив масштабну програму легалізації сотень тисяч нелегальних мігрантів, які вже перебували в країні. Крім того, Верховний суд Іспанії нещодавно постановив, що осіб, які прибувають морем, не можна автоматично висилати без індивідуального розгляду кожної справи. За словами іспанського уряду, саме це рішення контрабандисти почали використовувати як аргумент, переконуючи людей вирушати до Сеути.

Мігранти намагаються потрапити в Сеуту через море. Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

Чому між Іспанією та Марокко виникла напруга

Втім, міграційний фактор — лише частина історії. Між Іспанією та Марокко десятиліттями триває суперечка щодо статусу Сеути та сусідньої Мелільї. Рабат вважає, що обидва анклави мають перебувати під суверенітетом Марокко, тоді як Мадрид називає їх невід'ємною частиною Іспанії.

Мігранти. Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

На цьому тлі низка іспанських медіа та експертів припускає, що марокканська влада могла свідомо послабити контроль на кордоні. Офіційно Мадрид таких звинувачень поки не висуває.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес назвав масовий прорив мігрантів порушенням територіального суверенітету країни. Після цього Мадрид розпочав переговори з Марокко щодо якнайшвидшого повернення нелегальних мігрантів. На тлі штурму прикордонних загороджень і спроб дістатися Сеути морем також повідомлялося про десятки загиблих.

Близько 60 тисяч мігрантів потрапили до Сеути. Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

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