Епоха паперових чеків минає: магазини готуються до повного переходу в "цифру"

Така система дозволить легко об'єднати в один ланцюжок оплату

В Угорщині на касах магазинів готуються повністю скасувати автоматичний друк паперових чеків. Нові касові апарати за замовчуванням надсилатимуть фіскальний чек в електронному вигляді, а паперову версію покупець зможе отримати лише за окремим запитом.

Про це йшлося на спеціалізованій конференції компанії Laurel Kft., присвяченій інтелектуальним рішенням для магазинів. За прогнозами експертів та інформацією видання G7, роздрібна торгівля Угорщини готується до масштабного впровадження так званих електронних чеків (e-nyugta) та нової системи платежів, пише nlc.hu.

Електронний чек за замовчуванням

Вже незабаром у деяких магазинах розпочнуться перші тестові випробування нових касових апаратів. Їхня головна особливість полягає в тому, що після здійснення покупки обов'язковий фіскальний чек надсилатиметься покупцеві виключно в електронному вигляді за замовчуванням. Звичний паперовий чек друкуватиметься лише в тому випадку, якщо клієнт окремо про це попросить.

Паперовий чек

Цей процес координує Національна податкова та митна служба Угорщини (NAV). Очікується, що в довгостроковій перспективі така система дозволить легко об'єднати в один ланцюжок оплату, видачу чека та програми лояльності супермаркетів, що відкриє абсолютно нові можливості для розвитку бізнесу.

Терміни та виклики для бізнесу

Згідно з чинним законодавством, остаточним дедлайном для повного переходу на електронні чеки визначено липень 2028 року. Проте впровадження реформи вже відстає від початкових графіків: спершу запуск планували на 2024 рік, згодом перенесли на 2025-й.

Для роздрібних мереж це колосальне логістичне та фінансове навантаження. Торговцям доведеться повністю замінити весь флот онлайн-касових апаратів країни. За оцінками фахівців, великим торговим мережам знадобиться щонайменше рік лише на технічний перехід, тому перші пілотные проєкти очікуються в окремих магазинах вже протягом найближчого часу.

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