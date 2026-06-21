Має грізний вигляд і величезні щелепи: рідкісного жука-велетня зняли на камеру у Дніпрі

Ареал проживання цього виду постійно зменшується

Жуки-олені масово з’явилися в Україні — одного з них помітили у Дніпрі. Він визнаний найбільшим жуком на території країни та може зрости до 8 і більше сантиметрів.

"Телеграф" розповідає про цю незвичайну комаху докладніше. Попри значні розміри та жахливий зовнішній вигляд, жук-олень сьогодні належить до рідкісних видів і занесений до Червоної книги України.

Щодо цього конкретного екземпляра, за оцінкою нейромережі, він має довжину приблизно 6,5–7,5 см.

Звичайна одноразова запальничка BIC має довжину близько 8 см. Судячи з фото, довжина жука разом з щелепами становить приблизно 80-90% довжини запальнички.

"Це досить великий екземпляр, близький до максимальних розмірів, що зустрічаються в Україні", — резюмував штучний розум.

Що відомо про жука-оленя

Жук-олень (Lucanus cervus) вважається одним із найбільш вражаючих представників української ентомофауни. Великі розміри, характерні "роги" і переважно нічний спосіб життя роблять його легко впізнаваним.

Це найбільший жук України. Довжина його тіла досягає 8 см, а разом із потужними щелепами самця може бути ще більшою. Зазвичай самці виростають до 5-8 см, самки — до 3-5 см. Самки забарвлені в однотонний чорно-бурий колір, тоді як у самців коричневі надкрила та щелепи контрастують із чорним тілом.

Головна прикраса самців — сильно збільшені верхні щелепи, що нагадують оленячі роги, завдяки яким вид і отримав свою назву. У період розмноження самці використовують їх у поєдинках за самок, намагаючись перевернути суперника на спину. Самки позбавлені таких "рогів", проте саме вони відкладають яйця, з яких згодом розвиваються личинки.

Чому жук-олень важливий для екосистеми

Попри грізний вигляд, жук-олень цілком безпечний для людини. Ба більше, він відіграє важливу роль у підтримці здоров’я лісів. Його личинки харчуються відмерлою деревиною, прискорюючи її розкладання і сприяючи утворенню родючого шару ґрунту, багатого на поживні речовини.

Вид внесено до Червоної книги України зі статусом "рідкісний" та охороняється низкою міжнародних природоохоронних угод. Як повідомляв у липні 2025 року Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, в Україні жук-олень опинився під загрозою зникнення.

У чому користь жука-оленя? Інфографіка "Телеграфа"

Основною причиною скорочення чисельності стало зникнення відповідних місць проживання. Сучасне лісове господарство часто передбачає видалення сухостою та мертвої деревини, необхідної для розвитку личинок. Тому найбільше значення для збереження виду мають заповідні території, де природні процеси у лісі протікають без втручання людини.

Раніше жук-олень потрапив на камеру на Дніпропетровщині.