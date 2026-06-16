Комариний сезон в Україні збільшиться на місяць: які регіони першими відчують нашестя через зміну клімату

Через довший теплий сезон комахи встигають дати більше нащадків

Тепліше літо і загалом збільшення тривалості теплого сезону призводять до сплеску кількості комарів. Сезон, коли ці комахи набридають українцям, а іноді можуть становити реальну небезпеку, може збільшитись на тижні. Проте для комарів потрібне не тільки тепло.

Ентомолог, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та екології, Карпатського національного університету ім. В. Стефаника Віктор Шпарик розповів "Телеграфу", що чим довше триває тепло, тим більше поколінь можуть дати комарі — цикл від яйця до дорослої комахи повторюється.

Відповідно, збільшення чисельності комарів через тривалий сезон з плюсовими температурами торкнеться першими областей, де зазвичай тепліше, а також є водойми.

Прогнозується, що теплий комариний сезон може збільшитися на місяць, а може і більше. Першими це відчують південні регіони, Херсонська, Одеська, Запорізька, Миколаївська, Центральна Україна. Це пов'язано не тільки з тим, що там тепліше, а й з наявністю там великих водойм. Віктор Шпарик, ентомолог

До центральних областей України належать Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, Черкаська та Дніпропетровська області.

В яких областях теплий сезон може призвести до навали комарів/ Інфографіка "Телеграф", ШІ

Температура суттєво впливає на біологію комарів, а гарні умови зазвичай прискорюють їхній розвиток — яйця комарів швидше вилуплюються у теплій воді. Розмножуватися комарі починають вже від температури +15 градусів, проте оптимальним є діапазон 21–32 °C.

Цикл розмноження комарів/ Інфографіка "Телеграф", ШІ

Зауважимо, в Україні десятки видів комарів, проте через глобальні зміни клімату все частіше помічають "зайд" з півдня. Зокрема, нехарактерним для України є тигровий комар, який може передавати небезпечну хворобу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що, на думку частини метеорологів, цьогоріч літо в Україні не буде тривалим — березень "вкрав" один місяць тепла. Осінь обіцяють ранню і з заморозками.