Имеет грозный вид и огромные челюсти: редкого жука-великана сняли на камеру в Днепре

Ареал обитания этого вида постоянно уменьшается

Жуки-олени массово появились в Украине — одного из них заметили в Днепре. Он признан крупнейшим жуком на территории страны и может вырасти до 8 и более сантиметров.

"Телеграф" рассказывает об этом необычном насекомом подробнее. Несмотря на внушительные размеры и устрашающий внешний вид, жук-олень сегодня относится к редким видам и занесен в Красную книгу Украины.

Что касается этого конкретного экземпляра, по оценке нейросети, он имеет длину примерно 6,5–7,5 см.

Обычная одноразовая зажигалка BIC имеет длину около 8 см. Судя по фото, длина жука вместе с челюстями составляет примерно 80–90% длины зажигалки.

"Это довольно крупный экземпляр, близкий к максимальным размерам, которые встречаются в Украине", — резюмировал искусственный разум.

Что известно о жуке-олене

Жук-олень (Lucanus cervus) считается одним из самых впечатляющих представителей украинской энтомофауны. Крупные размеры, характерные "рога" и преимущественно ночной образ жизни делают его легко узнаваемым.

Это самый крупный жук Украины. Длина его тела достигает 8 см, а вместе с мощными челюстями самца может быть еще больше. Обычно самцы вырастают до 5–8 см, самки — до 3–5 см. Самки окрашены в однотонный черно-бурый цвет, тогда как у самцов коричневые надкрылья и челюсти контрастируют с черным телом.

Главное украшение самцов — сильно увеличенные верхние челюсти, напоминающие оленьи рога, благодаря которым вид и получил свое название. В период размножения самцы используют их в поединках за самок, стараясь перевернуть соперника на спину. Самки лишены таких "рогов", однако именно они откладывают яйца, из которых впоследствии развиваются личинки.

Почему жук-олень важен для экосистемы

Несмотря на грозный облик, жук-олень совершенно безопасен для человека. Более того, он играет важную роль в поддержании здоровья лесов. Его личинки питаются отмершей древесиной, ускоряя ее разложение и способствуя образованию плодородного слоя почвы, богатого питательными веществами.

Вид внесен в Красную книгу Украины со статусом "редкий" и охраняется рядом международных природоохранных соглашений. Как сообщал в июле 2025 года Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник, в Украине жук-олень оказался под угрозой исчезновения.

В чем польза жука-оленя. Инфографика "Телеграфа"

Основной причиной сокращения численности стало исчезновение подходящих мест обитания. Современное лесное хозяйство часто предусматривает удаление сухостоя и мертвой древесины, необходимой для развития личинок. Поэтому наибольшее значение для сохранения вида имеют заповедные территории, где естественные процессы в лесу протекают без вмешательства человека.

Ранее жук-олень попал на камеру в Днепропетровской области.