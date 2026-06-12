Не тільки коп, який вбив дитину. Хто мобілізувався до ЗСУ під час судового процесу

Служба не скасовує кримінальну відповідальність

До лав ЗСУ вступив колишній коп Іван Приходько, якого обвинувачують у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова у 2019 році. Однак він не перший, хто замість в'язниці обрав службу.

"Телеграф" розповість про найвідоміші випадки. Зауважимо, що за законом не усі підозрювані та обвинувачувані мають право йти в ЗСУ, є ряд злочинів, що не передбачають такої опції.

Окрім того, мобілізація до ЗСУ не скасовує кримінальну відповідальність, але в багатьох випадках вона зупиняє судове провадження до закінчення служби. Фактично справу не закривають, її розгляд відтерміновують.

Найвідоміші випадки

Валерій Чорнобук, екссуддя, якого звинуватили у держзраді — допомагав окупантам у Криму переводити суди на російське законодавство. Чоловік мобілізувався у Дніпрі ще у травні 2023 року. Однак, за даними журналістів, замість служби на передовій потрапив до ТЦК як юрист. Цікаво, що у 2024 він звільнився зі служби за станом здоров'я, вже у 2025 суд поновив розгляд його справи.

Валерій Чорнобук

Володимир Резніков, ексзаступник начальника ДАІ та куратор спецпризначенців "Кобра", обвинувачений у незаконному збуті боєприпасів. У 2025 він мобілізувався до ЗСУ, що зупинило розгляд справи. Хоча злочин, у якому він обвинувачується, карається позбавленням волі на строк до семи років.

Володимир Резніков

Іван Приходько, колишній поліцейський, якого обвинувачують у вбивстві 5-річного хлопчика. У 2023 році суд першої інстанції вже виніс вирок Приходьку — 4 роки позбавлення волі за вбивство з необережності. На той момент він провів у СІЗО 3,5 роки, що зарахували як фактичний термін. Наразі справа перебуває на стадії апеляції, адже сторона потерпілих вимагає жорсткішого покарання. Однак у 2026 стало відомо, що Приходько мобілізувався до ЗСУ, що зупиняє розгляд справи.

Іван Приходько

Окрім того, ще у квітні 2025 року САП повідомила, що 48 обвинувачених у корупційних справах, які вже перебували під судом, мобілізувалися до ЗСУ. Таким чином розгляд їхніх справ теж призупинено.

Хто не може мобілізуватись до ЗСУ

Фактично закон має чіткі межі для вже засуджених осіб, тобто тих, кому винесли вирок. На момент розгляду справи особа лише обвинувачується та має підозру, що в багатьох випадках не є перешкодою для вступу в ЗСУ.

Які злочини не дають права з в'язниці потрапити в ЗСУ:

держзрада, колабораціонізм.

умисне вбивство двох або більше осіб, або вбивство з особливою жорстокістю.

зґвалтування, сексуальне насильство

тероризм.

ДТП, вчинені у стані сп'яніння, що призвели до загибелі людей

особливо тяжкі корупційні злочини.

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