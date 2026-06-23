Путін готовий до перемовин на умовах Стамбула: що вони означають

Президент країни-агресорки обрав максимально вигідні йому умови

Глава Росії Володимир Путін заявив, що Росія нібито готова до перемовин з Україною, але на базі Стамбульських домовленостей. Він окреслив як позиції РФ для переговорів також принципи зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Анкориджі, реалії на землі і свій виступ у МЗС у 2024 році.

Зауважимо, що ці умови РФ — фактично капітуляція нашої держави. "Телеграф" розповість більш детально про пункти, які Росія вимагала на останніх перемовинах у Стамбулі минулого року.

Серед основних вимог:

Визнання Криму та окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької й Херсонської областей російською територією.

Повне виведення українських військ із територій, які Москва вважає своїми.

Закріплення нейтрального статусу України та відмова від членства в НАТО.

Скорочення чисельності Збройних сил України та обмеження їхніх можливостей.

Припинення постачання західного озброєння і передачі розвідданих Києву.

Скасування воєнного стану та завершення мобілізації.

Проведення загальнонаціональних виборів.

Розширення статусу російської мови та додаткові гарантії для російськомовного населення.

Відмова України від вимог щодо виплати репарацій.

Поступове відновлення відносин із РФ та скасування міжнародних санкцій проти Росії.

Територія Донецької та Луганської областей на карті DeepState

Які вимоги озвучив Путін на Алясці

Територіальні поступки — зокрема повністю залишити території Донецької та Луганської областей. Натомість Кремль нібито обіцяв заморозити лінію фронту на півдні (Херсонська та Запорізька області) та вимагав офіційного визнання Криму російським

— зокрема повністю залишити території Донецької та Луганської областей. Натомість Кремль нібито обіцяв заморозити лінію фронту на півдні (Херсонська та Запорізька області) та вимагав офіційного визнання Криму російським Україна має зобовʼязатись, що ніколи не стане членом НАТО . Альтернатива, яку допускав Кремль, є лише окремі безпекові гарантії

. Альтернатива, яку допускав Кремль, є лише окремі безпекові гарантії Закріплення федеративного устрою України, надання російській мові офіційного статусу , а також с касування заборон та вільне функціонування Російської православної церкви (УПЦ МП).

, а також с Вимога зупиненням мобілізації в Україні і скорочення ЗСУ.

Щодо умов для перемовин з Україною, які глава Росії висловив під час виступу в МЗС у 2024 році, то вони здебільшого ідентичні Стамбульським вимогам, але є й відмінні риси. Зокрема тоді Путін хотів також закріпити без'ядерний статус нашої держави на міжнародному рівні, а також скасування всіх західних санкцій.

Додамо, шо раніше глава ФСБ Олександр Бортніков також несподівано визнав, що Москві все одно доведеться вести переговори із Зеленським, незважаючи на багаторічні заяви Кремля про його "нелегітимність".

Нагадаємо раніше "Телеграф" розповідав, що Володимир Зеленський неодноразово закликав Путіна до перемовин і навіть особистої зустрічі. Останнім таким жестом був відкритий лист до президента Росії.