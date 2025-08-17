Трамп підтримав пропозицію Путіна щодо територій України: чого вони хочуть — Fox News

Раніше Зеленський неодноразово відкидав будь-які пропозиції про поступки

Президент США Дональд Трамп нібито підтримує пропозицію глави Кремля Володимира Путіна аби Україна передала частини Донбасу, які Росії не вдалося захопити.

В інших регіонах заморожування пропонується здійснити по лінії фронту. Про це з посиланням на неназване європейське джерело повідомляє Fox News.

"Європейський дипломат підтвердив Fox News, що президент Дональд Трамп підтримує пропозицію російського лідера Володимира Путіна про те, щоб Москва взяла повний контроль над Донбасом та заморозила лінії фронту в інших місцях заради угоди з Україною", – йдеться у публікації.

Журналісти зазначають, що після зустрічі в Анкориджі глава Білого дому повідомив європейських союзників, що російський президент нібито знову заявив про свою зацікавленість у Луганській та Донецькій областях. При цьому він, ймовірно, відкритий для можливості врегулювання ситуації на Запоріжжі та Херсонщині, а також заморожування вздовж лінії фронту.

Тим часом, президент України Володимир Зеленський раніше відкинув ідею здачі територій на Донбасі, нагадує видання.

"Зеленський відмовився вивести війська з решти 30% території Донеччини, які все ще контролює Україна. Він заявив, що це було б неконституційно, і ця територія може бути використана як плацдарм для наступних російських атак", – йдеться у матеріалі.

У понеділок український лідер має зустрітися із Трампом у Білому домі. Європейські лідери побоюються, що Зеленський не отримає від американського президента такого ж дружнього ставлення, як Путін. Тому з ним може поїхати група підтримки.