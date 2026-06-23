Президент страны-агрессорки выбрал максимально выгодные ей условия

Глава России Владимир Путин заявил, что Россия якобы готова к переговорам с Украиной, но на базе Стамбульских договоренностей. Он очертил в качестве позиций РФ для переговоров также принципы встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже, реалии на земле и свое выступление в МИД в 2024 году.

Отметим, что эти условия РФ — фактически капитуляция нашего государства. "Телеграф" расскажет более подробно о пунктах, которые Россия требовала на последних переговорах в Стамбуле в прошлом году.

Среди основных требований:

Признание Крыма и оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей российской территорией.

Полный вывод украинских войск из территорий, которые Москва считает своими.

Закрепление нейтрального статуса Украины и отказ от членства в НАТО.

Сокращение численности Вооруженных сил Украины и ограничение их возможностей.

Прекращение снабжения западного вооружения и передачи разведданных Киеву.

Отмена военного положения и завершение мобилизации.

Проведение общенациональных выборов.

Расширение статуса русского языка и дополнительные гарантии для русскоговорящего населения.

Отказ Украины от требований по выплате репараций.

Постепенное восстановление отношений с РФ и упразднение международных санкций против России.

Территория Донецкой и Луганской областей на карте DeepState

Какие требования озвучил Путин на Аляске

Территориальные уступки — в частности, полностью покинуть территории Донецкой и Луганской областей. Кремль якобы обещал заморозить линию фронта на юге (Херсонская и Запорожская области) и требовал официального признания Крыма российским.

— в частности, полностью покинуть территории Донецкой и Луганской областей. Кремль якобы обещал заморозить линию фронта на юге (Херсонская и Запорожская области) и требовал официального признания Крыма российским. Украина должна обязаться, что никогда не станет членом НАТО . Альтернативой, которую допускал Кремль, есть лишь отдельные гарантии безопасности.

. Альтернативой, которую допускал Кремль, есть лишь отдельные гарантии безопасности. Закрепление федеративного устройства Украины, предоставление русскому языку официального статуса , а также о тмена запретов и свободное функционирование Русской православной церкви (УПЦ МП).

, а также о Требование остановки мобилизации в Украине и сокращение ВСУ.

Что касается условий для переговоров с Украиной, которые глава России выразил во время выступления в МИД в 2024 году, то они в большинстве своем идентичны Стамбульским требованиям, но есть и отличительные черты. В частности, тогда Путин хотел также закрепить безъядерный статус нашего государства на международном уровне, а также отмену всех западных санкций.

Добавим, что ранее глава ФСБ Александр Бортников также неожиданно признал, что Москве все равно придется вести переговоры с Зеленским, несмотря на многолетние заявления Кремля о его "нелегитимности".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что Владимир Зеленский неоднократно призвал Путина к переговорам и даже личной встрече. Последним таким жестом было открытое письмо президенту России.