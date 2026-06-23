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Путин готов к переговорам на условиях Стамбула: что они означают

Автор
Юлия Крутякова
Дата публикации
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Автор
Владимир Путин Новость обновлена 23 июня 2026, 18:34
Владимир Путин. Фото Коллаж "Телеграфа"

Президент страны-агрессорки выбрал максимально выгодные ей условия

Глава России Владимир Путин заявил, что Россия якобы готова к переговорам с Украиной, но на базе Стамбульских договоренностей. Он очертил в качестве позиций РФ для переговоров также принципы встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже, реалии на земле и свое выступление в МИД в 2024 году.

Отметим, что эти условия РФ — фактически капитуляция нашего государства. "Телеграф" расскажет более подробно о пунктах, которые Россия требовала на последних переговорах в Стамбуле в прошлом году.

Среди основных требований:

  • Признание Крыма и оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей российской территорией.
  • Полный вывод украинских войск из территорий, которые Москва считает своими.
  • Закрепление нейтрального статуса Украины и отказ от членства в НАТО.
  • Сокращение численности Вооруженных сил Украины и ограничение их возможностей.
  • Прекращение снабжения западного вооружения и передачи разведданных Киеву.
  • Отмена военного положения и завершение мобилизации.
  • Проведение общенациональных выборов.
  • Расширение статуса русского языка и дополнительные гарантии для русскоговорящего населения.
  • Отказ Украины от требований по выплате репараций.
  • Постепенное восстановление отношений с РФ и упразднение международных санкций против России.
Территория Донецкой и Луганской областей на карте DeepState
Территория Донецкой и Луганской областей на карте DeepState

Какие требования озвучил Путин на Аляске

  • Территориальные уступки — в частности, полностью покинуть территории Донецкой и Луганской областей. Кремль якобы обещал заморозить линию фронта на юге (Херсонская и Запорожская области) и требовал официального признания Крыма российским.
  • Украина должна обязаться, что никогда не станет членом НАТО. Альтернативой, которую допускал Кремль, есть лишь отдельные гарантии безопасности.
  • Закрепление федеративного устройства Украины, предоставление русскому языку официального статуса, а также отмена запретов и свободное функционирование Русской православной церкви (УПЦ МП).
  • Требование остановки мобилизации в Украине и сокращение ВСУ.

Что касается условий для переговоров с Украиной, которые глава России выразил во время выступления в МИД в 2024 году, то они в большинстве своем идентичны Стамбульским требованиям, но есть и отличительные черты. В частности, тогда Путин хотел также закрепить безъядерный статус нашего государства на международном уровне, а также отмену всех западных санкций.

Добавим, что ранее глава ФСБ Александр Бортников также неожиданно признал, что Москве все равно придется вести переговоры с Зеленским, несмотря на многолетние заявления Кремля о его "нелегитимности".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что Владимир Зеленский неоднократно призвал Путина к переговорам и даже личной встрече. Последним таким жестом было открытое письмо президенту России.

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#Стамбул #Владимир Путин #Перемовини