Если подняли тариф на воду: нужно ли украинцам переоформлять субсидию

Эксперт объяснила, изменится ли механизм начисления госпомощи

В Украине могут повысить тарифы на водоснабжение и, следовательно, у многих возникает вопрос — нужно ли из-за этого переоформлять субсидию.

Детально об этом на своей странице в Facebook рассказала представительница Гражданского движения "Свідомі" Алла Надточий. По ее словам, переофмлять субсидию не нужно.

Ели субсидия уже назначена – Пенсионный фонд автоматически перечислит ее размер после получения информации от коммунального предприятия.

"Дополнительно обращаться или подавать заявление не следует", — отметила она.

Надточий добавила, что то касается и тех домохозяйств, которым на этот период назначена так называемая "нулевая" субсидия. То есть, когда домохозяйство имеет право на субсидию, она ему официально назначена, но ее размер составляет 0 гривен.

"Обращаться в Пенсионный фонд нужно только в случае, если вы оформляете субсидию впервые, у вас изменился состав семьи или домохозяйства или перечень жилищно-коммунальных услуг", — подытожила она.

Нужно ли украинцам переоформлять субсидию

Как рассчитывают субсидию

Размер субсидии определяется как разница между платой за коммунальные услуги и обязательным платежом, зависящим от доходов семьи. Если субсидию назначают с начала неотапливаемого периода, при расчете принимают во внимание среднемесячный совокупный доход домохозяйства за третий и четвертый кварталы предыдущего года.

В то же время пенсия учитывается в размере, начисленном за март текущего года. То есть, если у пенсионера из-за индексации в марте есть существенное повышение пенсии, и лицо относится к тем, кто должен подать документы заново — потенциально человек может потерять субсидию или ее размер уменьшится.

Те же, кому субсидию перечислили автоматически, столкнутся с этим только осенью. Повышение доходов будет учтено при расчете субсидий на следующий отопительный сезон, поэтому сокращение количества субсидиантов может стать заметным уже с октября 2026 года.

Как оформить субсидию в Украине. Инфографика: Министерство социальной политики

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