Новий скандал зі "Скелею"? Що відомо про гучну заяву продюсера Sky News

З цього інциденту минуло більше року

На тлі скандальної інформації навколо полку "Скеля" випливла ще одна історія, в якій можуть бути замішані бійці цього ж військового формування. Як розповів журналіст, під час зйомок під Добропіллем із цим підрозділом було обстріляно бронеавтомобіль знімальної групи Sky News. І, за його словами, вогонь начебто могли відкрити військові полку.

Історію про це на своїй сторінці у Facebook розповів український журналіст, документаліст та головний продюсер Sky News в Україні Азад Сафаров. За його словами, він мовчав про ситуацію понад рік із різних причин.

"Це була звичайна зйомка британського телеканалу Sky News на фронті, поруч з Добропілля. Березень 2025. Ми приїхали на локацію на двох машинах. Одну машину разом з водійкою нашою і прес-офіцером ми залишили в КСП (командно-спостережний пункт, — ред.) полку. Ми так завжди робимо, щоб не ризикувати надто великою кількістю людей. Домовились з прес-офіцером, що машину заховають, а водійці дозволять посидіти в штабі, в укритті. Іншою машиною і другим прес-офіцером ми поїхали знімати", — розповідає Сафаров.

Як він стверджує, пізніше з’ясувалося, що водійку нібито не запросили до контрольно-наглядового пункту і вона залишилася сидіти у машині.

"А прес-офіцер сам пішов в укриття. Десь о 23:30 до водійки хтось підійшов і впритул розстріляв машину з боку водійського місця. На щастя машина іноземців броньована. Водійку не поранило. Після обстрілу, вибіг інший військовий і почав збирати гільзи і сказав водійці, щоб вона "умативала, бо зараз інші машини перестріляють". Водійка намагалась пояснити, що їй прес-офіцер сказав припаркуватись і сидіти в машині. Натомість їй пригрозили, що якщо вона не поїде буде гірше", — описує ситуацію журналіст.

Сафаров каже, що після того, що сталося, водій поїхала з місця, знайшла іншу бригаду і вийшла на зв’язок зі своєю командою. За його словами, на машині після інциденту нібито було 12 кульових отворів.

"Дванадцять. Нам дуже пощастило, що машина броньована. Так, це була зйомка з 425 полком Скеля. Та сама Скеля.З нами за всі ці роки ніколи такого не траплялось", — зазначив журналіст.

Автомобіль зі слідами від куль. Фото: Азад Сафаров

Автомобіль зі слідами від куль. Фото: Азад Сафаров

Автомобіль зі слідами від куль. Фото: Азад Сафаров

При цьому Сафаров заявляє, що момандир полку обіцяв розібратися в ситуації, але нібито цього не зробив.

"Зато пообіцяв шеврони Скелі подарувати водійці…Ми написали прес-центру напрямку. Нуль реакції. Написали в Генштаб — жодної реакції. Я мовчав більше року, бо думав може одиничний випадок. Sky News міг би підняти скандал на міжнародному рівні, але не став цього робити, бо вболівають за нашу країну. Зараз, читаючи про Скелю, я розумію, що тут нема сенсу мовчати. Це жах", — підсумував Сафаров.

Автомобіль зі слідами від куль. Фото: Азад Сафаров

Автомобіль зі слідами від куль. Фото: Азад Сафаров

У коментарях під постом Сафарову поставили питання про те, чи відомо, хто стріляв по машині. На це він відповів, що результатів розслідування, яке повинні були провести в полку за цим інцидентом, нібито немає навіть через рік.

"Командир полку наступного дня вибачився в чаті, написав що проведе службове. Досі нема результатів. Це було прямо поруч з КСП "Скелі". Сумніваюсь, що там хтось ще бігав з автоматом. Але навіть якщо бігав, чому досі нема дій. Плюс, нам пообіцяли забрати водійку в КСП, але залишили одну в машині вночі", — сказав журналіст.

Коментар під постом Азада Сафарова. Скріншот: "Телеграф"

Скндальна слава навколо "Скелі" — передісторія

Навколо 425-го окремого штурмового полку "Скеля" розгорівся скандал після розслідування видання "Бабель", в якому йдеться про десятки смертей новобранців у навчальних центрах за останні півроку, а також тортури та знущання з людей.

У розслідуванні також наводяться показання колишніх військовослужбовців про жорсткі умови утримання: побиття, примусове утримання, обмеження свободи пересування та принизливе ставлення.

Описуються окремо й умови утримання – переповнені приміщення, проблеми з гігієною та застосування покарань для "дисципліни". Деякі свідки розповіли, що нібито фіксувалися випадки самогубств серед мобілізованих.

Після публікацій Державне бюро розслідувань України розпочало досудове розслідування за статтею про перевищення повноважень в умовах воєнного стану. Слідство перевіряє викладені у ЗМІ факти та встановлює обставини події.

425-го окремий штурмовий полк "Скеля". Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що офіцер ЗСУ Андрій Оністрат поставив під сумнів свідчення, на яких збудовано звинувачення проти "Скелі".