Медіа ігнорують порушення прав звичайних військовослужбовців, вважає консультант з комунікації та адвокації Олександр Равчев

Мені дуже пригоріло зі статті "Бабеля" про "Скелю", але не з тих причин, про які ви подумали.

В армії є багато проблем. В армії є багато людей, чиї права порушені. Зокрема, це військові 2022—2023 років, це поранені військові, це родини загиблих і зниклих безвісти військових. Це толкові тіпи, яких не можуть зробити офіцерами, бо вони обмежено придатні. Це ветерани, які відфігачили і нічого не отримали за це. Це військові, які виховують дитину з інвалідністю і не можуть звільнитись зі служби, бо законодавці про них забули. Це військові, яких перевели в тил після поранень, і вони живуть на голу 20-ку. Тобто є величезна купа проблем і людей, які багато вклали в цю країну і заслуговують на те, щоб інші люди цієї країни про них говорили і піклувались.

Але чомусь всі ці люди не цікаві медіа. Ніхто не пише про реальні проблеми, які мають військові з лікуванням, ВЛК, термінами служби, переведеннями і т.д. Ніхто не робить про це грандіозних розслідувань.

Бо коли журналісти починають говорити про порушення прав пов'язаних з військовою службою, 90% буде припадати на ТЦК і навчальні центри.

Бо поки ти вчорашній цивільний, ти журналістам ще цікавий, але як тільки ти вбуваєшся як військовий, то твої проблеми вже чисто твої проблеми. Порахуйте, скільки в медіа буде матеріалів про ТЦК і скільки про проблеми військових, і ви побачите, про що йде мова.

А з чого мені найбільше пригоріло в цій статті, яку обговорюють, — головний герой матеріалу метадоновий наркоман, який розказує про погане відношення до себе у "Скелі".

Я це читаю, і просто не можу зрозуміти, де ми повернули не туди як суспільство, що в нас оцінку мобілізації та підготовці військових дають метадонові наркомани. І медіа вважають нормальним дати голос цій категорії людей, ігноруючи при цьому всі проблеми звичайних військовослужбовців.

Я прогорнув публікації "Бабеля" за рік. Жодної про ветеранів чи права військових. Жодної за рік.

І це питання не лише "Бабеля". Це загальне інформаційне поле. В нашому суспільстві армією можна або пишатись героїзмом, або обговорювати провали, або критикувати за мобілізацію. Все.

Ніхто не веде нормальної розмови про проблеми в армії. Ніхто не веде нормальної розмови про ветеранів.

Зате ми хочемо говорити про "звірства ТЦК" і слухаємо наркомана про те, як до нього погано ставились. Ну колосально неправильний підхід до побудови суспільства.

Джерело: допис Олександра Равчева у Facebook