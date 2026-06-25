Новый скандал со "Скелей? Что известно о громком заявлении продюсера Sky News

С этого инцидента прошло больше года

На фоне скандальной информации вокруг полка "Скеля" всплыла еще одна история, в которой могут быть замешаны бойцы этого же военного формирования. Как рассказал журналист, во время съемок под Добропольем с данным подразделением был обстрелян бронеавтомобиль съёмочной группы Sky News. И, по его словам, огонь якобы могли открыть военные полка.

Историю об этом на своей странице в Facebook рассказал украинский журналист, документалист и главный продюсер Sky News в Украине Азад Сафаров. По его словам, он молчал о ситуации больше года по разным причинам.

"Это была обычная съемка британского телеканала Sky News на фронте, рядом с Добропольем. Март 2025 года. Мы приехали на локацию на двух машинах. Одну машину вместе с водительницей нашей и пресс-офицером мы оставили в КНП полка (командно-наблюдательный пункт, — ред.). Мы так всегда делаем, чтобы не рисковать слишком большим количеством людей. Договорились с пресс-офицером, что машину спрячут, а водителю позволят посидеть в штабе, в укрытии. Другой машиной и вторым пресс-офицером мы поехали снимать", — рассказывает Сафаров.

Как он утверждает, позже выяснилось, что девушку-водителя якобы не пригласили в контрольно-наблюдательный пункт и она осталась сидеть в машине.

"А пресс-офицер сам пошел в укрытие. Где-то в 23:30 к водительнице кто-то подошел и в упор расстрелял машину со стороны водительского места. К счастью, машина иностранцев бронирована. Водитель не был ранен. После обстрела, выбежал другой военный и начал собирать гильзы и сказал водителю, чтобы она "уматывала, потому что сейчас другие машины перестреляют. Водитель пыталась объяснить, что ей пресс-офицер сказал припарковаться и сидеть в машине. За это ей пригрозили, что если она не поедет будет хуже", — описывает ситуацию журналист.

Сафаров говорит, что после случившегося водитель уехала с места, нашла другую бригаду и вышла на связь со своей командой. По его словам, на машине после инцидента якобы было 12 пулевых отверстий.

"Двенадцать. Нам очень повезло, что бронированная машина Да, это была съемка с 425 полком "Скеля". Тоже "Скеля". С нами за все эти годы никогда такого не случалось", — отметил журналист.

Автомобиль со следами от пуль. Фото: Азад Сафаров

Автомобиль со следами от пуль. Фото: Азад Сафаров

Автомобиль со следами от пуль. Фото: Азад Сафаров

При этом Сафаров заявляет, что командир полка обещал разобраться в ситуации, но якобы до сих пор этого не сделал.

"Зато пообещал шевроны "Скели" подарить водителю…Мы написали пресс-центру направления. Ноль реакции. Написали в Генштаб – никакой реакции. Я молчал больше года, потому что думал, может, единичный случай. Sky News мог бы поднять скандал на международном уровне, но не стал этого делать, потому что болеют за нашу страну. Сейчас, читая о "Скеле", я понимаю, что здесь нет смысла молчать. Это ужас", — подытожил свой рассказ Сафаров.

Автомобиль со следами от пуль. Фото: Азад Сафаров

Автомобиль со следами от пуль. Фото: Азад Сафаров

В комментариях под постом Сафарову задали вопрос о том, известно ли, кто стрелял по машине. На это он ответил, что результатов расследования, которое должны были провести в полку по данному инциденту, якобы нет даже год спустя.

"Командир полка на следующий день извинился в чате, написал, что проведет служебное. До сих пор нет результатов. Это было прямо рядом с КНП "Скели". Сомневаюсь, что там кто-то еще бегал с автоматом. Но даже если бегал, почему до сих пор нет действий. Плюс, нам пообещали забрать водительницу в КНП, но оставили одну в машине ночью", — сказал журналист.

Комментарий под постом Азада Сафарова. Скриншот: "Телеграф"

Скндальная слава вокруг "Скели" — предыстория

Вокруг 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" разгорелся скандал после расследования издания "Бабель", в котором говорится о десятках смертей новобранцев в учебных центрах за последние полгода, а также пытках и издевательствах над людьми.

В расследовании также приводятся показания бывших военнослужащих о жестких условиях содержания: избиениях, принудительном удержании, ограничении свободы передвижения и унизительном обращении.

Описываются отдельно и условия содержания — переполненные помещения, проблемы с гигиеной и применение наказаний для "дисциплины". Некоторые свидетели рассказали, что якобы фиксировались даже случаи самоубийств среди мобилизованных.

После публикаций Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование по статье о превышении полномочий в условиях военного положения. Следствие проверяет изложенные в СМИ факты и устанавливает обстоятельства произошедшего.

425-го отдельный штурмовой полк "Скеля". Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что офицер ВСУ Андрей Онистрат поставил под сомнение показания, на которых построены обвинения против "Скели".