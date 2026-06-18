Болгарія хоче вигнати посла України. Чому розгорівся політичний скандал

Партія "Відродження" планує подати запит до Ради Міністрів

У Болгарії розгорівся великий політичний скандал за участі українського посла Олесі Ілащук. Проросійська партія "Відродження" вимагає відкликання дипломата та оголошення її персоною нон грата.

Про це повідомляють болгарські ЗМІ. Зазначається, що однією з причин такої вимоги стала справа Олега Невзорова.

Як заявив болгарський депутат "Відродження" Коста Стоянов, Ілащук нібито допомогла Невзорову покинути територію країни та уникнути покарання. Чоловік фігурує у справі незаконного будівництва поблизу Варни (проєкт "Баба Аліно"). У партії вважають, що Невзоров "надзвичайно небезпечний для національної безпеки".

Окрім цього, "Відродження" звинувачує Ілащук у нібито систематичному втручанні у внутрішні справи Болгарії. Зокрема, стверджується, що вона зустрічалася з виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Андреєм Гюровим, щоб просити про звільнення "українських терористів" (ймовірніше йдеться про двох громадян України, затриманих у Болгарії за запитом іншої держави щодо підозр у диверсіях).

Коста Стоянов

Депутат Стоянов наполягає на тому, що Ілащук треба відкликати, а також не розуміє, чому після фігурування її імені у таких скандалах і досі влада країни не вжила заходів.

Відомо, що 18 червня партія має надіслати листа до Ради Міністрів із питанням щодо всіх цих випадків. Стоянов вимагає доказів, що болгарські інституції насправді працюють в інтересах болгарських громадян.

Для довідки

Олеся Ілащук — посол України в Республіці Болгарія. Її призначили у грудні 2022 року. Однак тоді чимало людей не розуміли цього рішення, адже у неї відсутній класичний дипломатичний досвід, а попередня діяльність була у сфері психології та ювелірного бізнесу.

Олеся Ілащук

Справа Олега Невзорова у Болгарії — це гучний корупційно-будівельний скандал навколо масштабного проєкту "Баба Аліно" поблизу Варни. Його звинувачують у самовільному захопленні земель, будівництві без дозвільних документів та спробах легалізації нерухомості. У ході справи поліція затримала 29 громадян України та Молдови.

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