В Росії почалася "бусифікація"? Що там може відбуватися насправді

Малоймовірно, що у РФ підуть на масштабну мобілізацію до виборів у парламент, які заплановано на кінець вересня цього року

Російські ЗМІ повідомляють, що в місті Пенза та області нібито почалася примусова мобілізація. Ситуацію "Телеграфу" прокоментував військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Що відбувається в Росії

За даними росЗМІ, поліція та військові у Пензенській області нібито розставили блокпости, забирають чоловіків та везуть їх у військомат. Повідомляється, що до них застосовуються погрози та фізична сила. Закінчується все "добровільним підписанням контракту", розповів на своїй Facebook-сторінці військовий аеророзвідник та блогер Олександр Карпюк (Serg Marco). Він припускає, що у РФ почався процес відкритої примусової мобілізації.

За словами місцевих, чоловіки бояться вийти в магазин. Про масові облави повідомляють не тільки в Пензі, а й у Кам'янці та інших населених пунктах області.

Чи дійсно в Росії почалася "бусифікація"

Олександр Коваленко у коментарі "Телеграфу" зазначив, що наразі немає пояснення, що відбувається в Росії. Не виключено, що це якась контртерористична операція, каже він.

"Пояснення того, що відбувається, ми не маємо. Це вперше таке відбувається. І якщо говоримо про примусову мобілізацію, то більш вірогідно, вона буде відбуватися в Росії саме в репресивному форматі вже після [парламентських] виборів. Починати її заздалегідь в окремо взятій області, окремо взятому місті [нема сенсу].

Олександр Коваленко. Фото: Facebook

Локації ситуативні, це не має масового характеру. Це може бути якась контртерористична операція, а не те, що хочеться декому видавати як хайп у соціальних мережах", — пояснив Коваленко.

Водночас, за його словами, у РФ створюють умови для примусової мобілізації, відправляють мобілізаційні приписи, формують бази даних щодо мобілізованих, де вони фактично мешкають, а не де прописані. Ціль у тому, щоб потім їх можна було швидко знайти та силоміць мобілізувати.

Чи це може загрожувати кремлівському режиму

За оцінкою Коваленка, цей "переполох" у Пензі та області не може загрожувати російській владі. Росіяни не здатні на протест, впевнений він.

"Росіяни — це безхребетні аморфні субстанції, які на сьогодні не здатні на якийсь протест чи бунт, нічого подібного", — зазначив Коваленко.

Чи є загроза для України

"А от якщо ми говоримо про загрозу Україні, то підкреслюю: станом на зараз загальної мобілізації, примусової мобілізації, репресивної мобілізації по регіонах Російської Федерації не спостерігається", — наголосив він.

Військово-політичний оглядач додав, що якби в Росії почалася масштабна примусова мобілізація, про це повідомляли б компетентні органи: Служба безпеки України, Головне управління розвідки Міністерства оборони України або Служба зовнішньої розвідки України. Те, що відбувається зараз, може загрожувати Україні лише затягуванням війни.

"Вони мобілізацією не зможуть вирішити ті системні проблеми, які в них виникли станом на зараз. Проблем велика кількість і вони не вирішуються тільки людським ресурсом. Бо Україна в питаннях створення нових тактичних елементів на полі бою, а також в технологічному рішенні має домінуючу позицію.

Росіяни можуть воювати і зараз — тільки кількістю, вони це демонструють все більше і масштабніше. Тобто для них кількість — це єдиний шлях. Але кількість — це не якість. Кількість їм може дозволити затягнути війну", — пояснив Коваленко.

Для чого Росіянам потрібна загальна мобілізація

За оцінкою Коваленка, вона може бути потрібна Кремлю, щоб розтягнути війну на весь 2027 рік. І саме це є основною загрозою масової мобілізації в РФ.

"Забезпечити 2027-й рік достатнім людським ресурсом, щоб бойові дії продовжувались приблизно в тому ж самому форматі і тій інтенсивності, яку ми маємо зараз. Без прориву, обвалу оборони і так далі, щоб хоча б стримувати позиції. Затягування війни — от чим це може нам загрожувати", — резюмував оглядач.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент України Володимир Зеленський розповів про звіти, які потрапляють на стіл главі РФ Володимиру Путіну. Прогнозується, що його рейтинги продовжать падати.