Росії загрожують бунти вже до кінця року: у Кремля немає жодного дієвого плану

Варіантів для порятунку економіки РФ залишилося небагато

Паливна криза, яка захлеснула Росію після українських ударів по ворожій нафтянці поставила російське керівництво в безвихідь. Тепер йому тільки й лишається, що сподіватися на те, що "пронесе".

Таку думку висловив економічний оглядач Станімір Добрев. Експерт упевнений, що у Кремлі немає жодного плану виходу з поточної ситуації, і загалом там доволі мало можуть зробити у цій ситуації.

"Мені поставили питання: "Який план у Росії у зв’язку з нестачею палива? " І я хочу сказати таке: чому ви вважаєте, що план існує?", — Зазначає Добрев.

Економіст зазначає, що зниження якості бензину для збільшення його випуску — не врятує.

"Це всього лише пластир на рану", — вважає експерт.

Не врятує від кризи й експорт палива з Білорусі — запити Кремля просто не відповідають можливостям режиму Лукашенка

"Для виправлення ситуації його (експорт) необхідно було б наростити удесятеро. Зрозуміло, таких ресурсів у режиму Лукашенка немає", — вважає Добрев.

Будівництво нових резервуарів для заповнення їх запасами — знову ж таки не врятує. Бо такі потужності, як зазначає Добрев, будуються роками, а не місяцями. Проблем додає й те, що російські нафтопереробні заводи використовують іноземне обладнання із Заходу.

"Минулого року на усунення єдиної поломки вакуумного насоса іноземного виробництва пішло кілька місяців", — пояснює автор.

Імпорт значного обсягу палива морем з інших країн — теж не врятує. Російська інфраструктура заточена на експорт, і на перекачування у зворотному напрямку не вистачить потужностей.

Добрев робить висновок, що єдине, що залишається росіянам — це надія.

"Надія дожити до грудня без паливних бунтів, надія на значне покращення ремонту нафтопереробних заводів та надія, що Україна стане гірше завдавати ударів по цих заводах", — вважає Добрев.

Раніше "Телеграф" розповідав, що дефіцит пального в Росії дійшов до того, що літаки заправляють бензином для машин. Великі авіалайнери на такому не літають, а от мала авіація може.