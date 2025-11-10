Гаряча їжа без електрики та газу: в мережі показали, чим замінити плиту

Навіть в умовах блекауту можна приготувати гарячу їжу — головне, діяти з обережністю та винахідливістю

Українці надовго залишаються без електроенергії через обстріли. Відключення особливо проблемні для тих, у кого вдома встановлені електроплити, адже навіть елементарно нагріти воду для чаю або приготувати їжу стає неможливо.

Багато хто вже має вдома портативні пальники та запаси палива, але бувають ситуації, коли пристрій не працює або його просто немає під рукою. У таких випадках допоможуть прості лайфхаки, якими активно діляться користувачі соцмереж.

Як приготувати їжу без електрики та газу в умовах блекауту — лайфхаки

Імпровізований вугільний пальник

Якщо у вас є трохи деревного вугілля (наприклад, для мангала), можна зробити найпростішу "плиту". Постеліть на дно глибокої сковорідки чи каструлі кілька шарів фольги, щоб не пошкодити посуд. Зверху акуратно викладіть вугілля та підпаліть його. Коли воно розгориться, поставте зверху решітку — і можна готувати: смажити, кип'ятити воду чи розігрівати їжу.

Такий спосіб підходить для балкона, двору чи тераси, де є приплив свіжого повітря.

Саморобний пальник зі свічок

Ще один спосіб — використати звичайні свічки. На стійку жароміцну поверхню поставте сковорідку догори дном (можна у раковину, якщо вона не кам'яна). На неї поставте кілька свічок та запаліть їх. Зверху розмістіть решітку з духовки.

На решітку можна поставити невелику сковорідку чи кухоль. На такій конструкції легко підігріти воду, посмажити яйце чи розігріти порцію каші, супу швидкого приготування тощо.

Який би спосіб ви не обрали, завжди дотримуйтесь заходів пожежної безпеки. Не залишайте свічки або вугілля без нагляду, не готуйте поруч із легкозаймистими предметами, тримайте під рукою воду або вогнегасник.

