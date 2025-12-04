Рус

"Винахідливість наше все". Жінка поділилась простим лайфхаком, як висушити волосся без світла

Тетяна Крутякова
Як висушити волосся без світла
Як висушити волосся без світла. Фото Колаж, "Телеграф"

Знадобиться лише один маленький "помічник"

У мережі користувачка поділилась дієвим способом, як висушити волосся, коли вимкнули світло. За її словами, вона тільки вийшла з душу, у неї мокре волосся за годину зустріч, а електрики немає.

Як зазначила користувачка, на допомогу їй прийшов портативний вентилятор. Цей маленький аксесуар під'єднується до телефона та працює, поки є заряд на смартфоні.

Жінка зазначила, що їй вистачило потужності маленького девайса, аби добре просушити прикореневу зону. Довжину волосся вона сушила над газовою конфоркою, з дотримань правил безпеки. Користувачка наголошує, що такий спосіб не підійде на кожен день, але врятувати в критичну ситуацію може.

Як висушити волосся без світла
Допис жінки про лайфхак
Як висушити волосся без світла
Фентилятор, яким висишили волосся

Додамо, що пришвидшити висушування можна подовживши час перебування волосся у рушнику. Тобто якщо є змога, краще тримайте його 20-30 хв в цьому "тюрбані". Адже за цей час рушник убере всю вологу і час сушіння волосся значно скоротиться. До слова, для лайфхаку підійде будь-який портативний вентилятор.

У коментарях користувачі підтримали українку, наголосивши, що українські жінки незламні і їх ніщо не зупинить:

  • Я і не сумнівалась, що ти зможеш знайти вихід з будь-якої ситуації. Нас не подолати. Такі наші реалії.
  • Винахідливість наше все!

