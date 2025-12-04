"Винахідливість наше все". Жінка поділилась простим лайфхаком, як висушити волосся без світла

Знадобиться лише один маленький "помічник"

У мережі користувачка поділилась дієвим способом, як висушити волосся, коли вимкнули світло. За її словами, вона тільки вийшла з душу, у неї мокре волосся за годину зустріч, а електрики немає.

Як зазначила користувачка, на допомогу їй прийшов портативний вентилятор. Цей маленький аксесуар під'єднується до телефона та працює, поки є заряд на смартфоні.

Жінка зазначила, що їй вистачило потужності маленького девайса, аби добре просушити прикореневу зону. Довжину волосся вона сушила над газовою конфоркою, з дотримань правил безпеки. Користувачка наголошує, що такий спосіб не підійде на кожен день, але врятувати в критичну ситуацію може.

Допис жінки про лайфхак

Фентилятор, яким висишили волосся

Додамо, що пришвидшити висушування можна подовживши час перебування волосся у рушнику. Тобто якщо є змога, краще тримайте його 20-30 хв в цьому "тюрбані". Адже за цей час рушник убере всю вологу і час сушіння волосся значно скоротиться. До слова, для лайфхаку підійде будь-який портативний вентилятор.

У коментарях користувачі підтримали українку, наголосивши, що українські жінки незламні і їх ніщо не зупинить:

Я і не сумнівалась, що ти зможеш знайти вихід з будь-якої ситуації. Нас не подолати. Такі наші реалії.

Винахідливість наше все!

