Україна не отримає МіГ-29 від Польщі. Чим особливі ці винищувачі

Нещодавно один з таких бортів Київ втратив

У Польщі назвали причину, чому Україна не отримає від Варшави винищувачі МіГ-29. Виявилось, що Київ нібито відмовився ділитись технологіями виробництва БПЛА.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в ефірі програми Gość Wydarzeń на телеканалі Polsat News. За його словами, Варшава пропонувала Україні партнерський підхід — "МіГи в обмін на дрони".

"Я запропонував, як мені здається, дуже партнерський підхід. МіГи в обмін на дрони. Українці спочатку погодилися, але не виконали цю домовленість, тому МіГів для України не буде, оскільки Польща не має дронів чи можливостей для їхнього використання", — сказав Косіняк-Камиш.

Чим особливий МіГ-29

МіГ-29 – це багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління. Він є одним із найбільш відомих і широко використовуваних бойових літаків у світі. Основне завдання МіГ-29 полягає у забезпеченні повітряної переваги над противником і захисті повітряного простору.

Винищувач озброєний авіаційною гарматою калібром 30 мм, боєзапас якої становить 150 снарядів. Також на літак можна підвісити до шести ракет класу повітря-повітря і бомб. Приблизна вартість одного літака становить понад $20 млн.

Технічні характеристики МіГ-29

Екіпаж: 1 або 2 людини.

Максимальна швидкість: 2450 км/г на висоті 13 000 м.

Бойовий радіус: 700 км.

Дальність польоту: 1 430 км.

Дальність польоту з ППБ: 2 100 км.

Практична стеля: 18 км.

Швидкопідйомність: 300 м/с.

Характеристики МіГ-29. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, що нещодавно Україна офіційно втратила один винищувач МіГ-29 на Полтавщині під час виконання завдання. Згодом з'явились повідомлення про нібито втрату й другого борту, але офіційно це не підтверджували.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно бомбардувальник Су-24М розбився під час виконання завдання на Хмельниччині, загинули льотчик та штурман.