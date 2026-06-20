У McDonald's роздають рідкісні монети. Українка похизувалась своїм "уловом" (фото)

У коментарях люди діляться своїми знахідками

У мережі українка показала, яку колекційну монету отримала в одному з закладів McDonald's. За її словами, в руках вона тримала такий рідкісний екземпляр вперше.

Про це користувачка розповіла у Threads. Зауважимо, що йдеться про колекційні монети номіналом 10 грн.

"В "Маке" дали гарну монетку", — йдеться у дописі.

Допис про колекційну монету

На фото видно, що жінка отримала монету 10 гривень 2025 "Національна гвардія України". На реверсі зображено знак Нацгвардії (прямий рівносторонній хрест із малим Державним Гербом у центрі), розміщений на тлі символічного щита. По колу написи: "ЧЕСТЬ, МУЖНІСТЬ, ЗАКОН" та "НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ"

У коментарях користувачі вже почали ділитись своїми монетами, які отримували. Дехто навіть має колекційну лімітовану монету McDonald's до 50 річчя Біг Маку. Люди писали:

А мені – таку…

Вчора в мʼясному магазині.

Колекція.

Вау.

Для довідки

Колекційні монети України номіналом 10 гривень випускаються Національним банком України (НБУ) з 2018 року. Вони зазвичай присвячені Збройним Силам, державним інституціям та видатним історичним подіям.

Які є серії:

ЗСУ — на них зображені Антонівський міст, ППО, ССО, Медичні сили тощо.

— на них зображені Антонівський міст, ППО, ССО, Медичні сили тощо. Силові структури — ДСНС, Поліція, НГУ.

— ДСНС, Поліція, НГУ. Серія "Ми сильні. Ми разом." — присвячена областям України, з'явилась у 2025 році.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нове морозиво підкорило українців у Threads. Вже відомо, скільки коштує та де шукати.