У McDonald's роздають рідкісні монети. Українка похизувалась своїм "уловом" (фото)
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У коментарях люди діляться своїми знахідками
У мережі українка показала, яку колекційну монету отримала в одному з закладів McDonald's. За її словами, в руках вона тримала такий рідкісний екземпляр вперше.
Про це користувачка розповіла у Threads. Зауважимо, що йдеться про колекційні монети номіналом 10 грн.
"В "Маке" дали гарну монетку", — йдеться у дописі.
На фото видно, що жінка отримала монету 10 гривень 2025 "Національна гвардія України". На реверсі зображено знак Нацгвардії (прямий рівносторонній хрест із малим Державним Гербом у центрі), розміщений на тлі символічного щита. По колу написи: "ЧЕСТЬ, МУЖНІСТЬ, ЗАКОН" та "НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ"
У коментарях користувачі вже почали ділитись своїми монетами, які отримували. Дехто навіть має колекційну лімітовану монету McDonald's до 50 річчя Біг Маку. Люди писали:
- А мені – таку…
- Вчора в мʼясному магазині.
- Колекція.
- Вау.
Для довідки
Колекційні монети України номіналом 10 гривень випускаються Національним банком України (НБУ) з 2018 року. Вони зазвичай присвячені Збройним Силам, державним інституціям та видатним історичним подіям.
Які є серії:
- ЗСУ — на них зображені Антонівський міст, ППО, ССО, Медичні сили тощо.
- Силові структури — ДСНС, Поліція, НГУ.
- Серія "Ми сильні. Ми разом." — присвячена областям України, з'явилась у 2025 році.
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