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У McDonald's роздають рідкісні монети. Українка похизувалась своїм "уловом" (фото)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Заклад громадського харчування
Заклад громадського харчування. Фото Колаж, "Телеграф"

У коментарях люди діляться своїми знахідками

У мережі українка показала, яку колекційну монету отримала в одному з закладів McDonald's. За її словами, в руках вона тримала такий рідкісний екземпляр вперше.

Про це користувачка розповіла у Threads. Зауважимо, що йдеться про колекційні монети номіналом 10 грн.

"В "Маке" дали гарну монетку", — йдеться у дописі.

Допис про колекційну монету
Допис про колекційну монету

На фото видно, що жінка отримала монету 10 гривень 2025 "Національна гвардія України". На реверсі зображено знак Нацгвардії (прямий рівносторонній хрест із малим Державним Гербом у центрі), розміщений на тлі символічного щита. По колу написи: "ЧЕСТЬ, МУЖНІСТЬ, ЗАКОН" та "НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ"

У коментарях користувачі вже почали ділитись своїми монетами, які отримували. Дехто навіть має колекційну лімітовану монету McDonald's до 50 річчя Біг Маку. Люди писали:

  • А мені – таку…
  • Вчора в мʼясному магазині.
  • Колекція.
  • Вау.

Для довідки

Колекційні монети України номіналом 10 гривень випускаються Національним банком України (НБУ) з 2018 року. Вони зазвичай присвячені Збройним Силам, державним інституціям та видатним історичним подіям.

Які є серії:

  • ЗСУ — на них зображені Антонівський міст, ППО, ССО, Медичні сили тощо.
  • Силові структури — ДСНС, Поліція, НГУ.
  • Серія "Ми сильні. Ми разом." — присвячена областям України, з'явилась у 2025 році.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нове морозиво підкорило українців у Threads. Вже відомо, скільки коштує та де шукати.

Теги:
#Монети #McDonald's