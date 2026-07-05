Чи загрожує Україні дефіцит молока та сметани: яка ситуація у супермаркетах

У травні у виробництві молока було відзначено рекордний показник

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На Черкащині одне з підприємств готується повністю розпродати стадо — йдеться про 700–800 голів великої рогатої худоби та 300 голів нетелів. У зв’язку з цим постає питання — чи з’явиться дефіцит молока та сметани у магазинах найближчим часом.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа": "В Україні масово зникають корови: що буде з цінами на молоко, сир і м’ясо вже восени".

Голова Асоціації "Виробники яловичини України" Олександр Таранюк наголошує на парадоксі ринку, який полягає в тому, що навіть коли закупівельна ціна на молоко падає, на полицях супермаркетів ціни майже не реагують.

"Я не бачив на полицях зниження цін, коли дуже різко знизили закупівельну ціну на молоко. Тобто супермаркети тримають ціну все-таки високою, незалежно від закупівельної ціни", — кажеТаранюк.

Чи загрожує Україні дефіцит молока та сметани. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

За його прогнозами, підвищення ціни може статися до осені, але досить повільно — на кілька копійок щомісяця, а не на різкий стрибок. Влітку надої традиційно падають через спеку, і якщо цей недолік стане відчутним для переробників, вони піднімуть закупівельні ціни, що згодом позначиться і на полицях.

До того ж деякі регіони, навпаки, нарощують стадо. Найбільше зростання поголів’я корів у промисловому секторі зафіксували у Рівненській (+29%), Львівській (+22%), Харківській (+13%), Тернопільській (+11%) та Хмельницькій (+9%) областях.

Враховуючи офіційну статистику, поганих прогнозів поки що немає. За даними Сергія Вовченка, голови наглядової ради АТ "Молочний альянс", у травні 2026 року виробництво молока на промислових фермах зросло на 5,6% порівняно з травнем 2025-го – це рекордний показник за весь рік. Усього за п’ять місяців 2026 року агропідприємства виробили 1,37 мільйона тонн молока, що на 3,65% більше, ніж торік.

У той же час, домашнє молоко з ринків найближчим часом також не зникне.

5 наслідків для покупців. Інфографіка: "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в молоці можна знайти крейду і навіть пральний порошок.