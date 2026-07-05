Угрожает ли Украине дефицит молока и сметаны: какая ситуация в супермаркетах

В мае в производстве молока был отмечен рекордный показатель

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На Черкасщине одно из предприятий готовится полностью распродать стадо — речь идет о 700–800 головах крупного рогатого скота и 300 головах нетелей. В связи с этим возникает вопрос — появится ли дефицит молока и сметаны в магазинах в ближайшее время.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "В Украине массово исчезают коровы: что будет с ценами на молоко, творог и мясо уже осенью".

Председатель Ассоциации "Производители говядины Украины" Александр Таранюк отмечает парадокс рынка, который заключается в том, что даже когда закупочная цена на молоко падает, на полках супермаркетов цены почти не реагируют.

"Я не видел на полках снижения цен, когда очень резко снизили закупочную цену на молоко. То есть супермаркеты держат цену все-таки высокой, независимо от закупочной цены", — говорит Таранюк.

Угрожает ли Украине дефицит молока и сметаны. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Согласно его прогнозам, повышение цены может произойти к осени, но довольно медленно — на несколько копеек ежемесячно, а не резкий скачок. Летом надои традиционно падают из-за жары, и если этот недостаток станет ощутимым для переработчиков, они поднимут закупочные цены, что впоследствии скажется и на полках.

К тому же, некоторые регионы, напротив, наращивают стадо. Наибольший рост поголовья коров в промышленном секторе зафиксировали в Ровенской (+29%), Львовской (+22%), Харьковской (+13%), Тернопольской (+11%) и Хмельницкой (+9%) областях.

Учитывая официальную статистику, плохих прогнозов пока нет. По данным Сергея Вовченко, главы наблюдательного совета АО "Молочный альянс", в мае 2026 года производство молока на промышленных фермах выросло на 5,6% по сравнению с маем 2025-го — это рекордный показатель за весь год. Всего за пять месяцев 2026 года агропредприятия произвели 1,37 миллиона тонн молока, что на 3,65% больше, чем в прошлом.

В то же время, домашнее молоко с базаров в ближайшее время также не исчезнет.

5 последствий для покупателей. Инфографика: "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в молоке можно найти мел и даже стиральный порошок.