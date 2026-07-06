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У Вишневому під Києвом проблеми з повітрям та багато постраждалих: карта і всі наслідки атаки РФ

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
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Якість повітря в місті погіршилася Новина оновлена 06 липня 2026, 08:46
Якість повітря в місті погіршилася. Фото Колаж "Телеграф"

Жителів просять за можливості залишатися вдома

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Місто Вишневе Київської області постраждало від російської атаки. Жителів просять не наближатися до місця ураження, адже є велика небезпека повторної детонації вибухонебезпечних предметів.

Як повідомив Голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашнік, за потреби поліцейські та рятувальники проводять евакуацію. У разі виявлення підозрілих предметів жителів закликають в жодному разі не торкатися їх та одразу повідомляти про такі знахідки за телефонами 101 або 102.

"Зростає кількість потерпілих. Станом на зараз травмовано 15 жителів області, з них 11 перебувають у лікарнях. Серед постраждалих — дівчинка віком 9 місяців. На жаль, кількість постраждалих може збільшитися", — пише Калашнік.

Відстань між Вишневим та Києвом напряму близько 12 кілометрів

На Facebook-сторінці Вишневської тергромади закликали мешканців не виходити на робочі місця та не перебувати на вулиці. Зокрема це стосується таких вулиць:

  • Київська,
  • Святошинська,
  • Паркова,
  • Лесі Українки,
  • Європейська,
  • Балукова,
  • Залізнична,
  • Південна.

Зміна руху поїздів

З міркувань безпеки на окремих ділянках залізниці тимчасово змінено організацію руху. "Укрзалізниця" вже використовує резервні маршрути.

Обмеження стосуються поїздів:

  • №93 Харків — Холм,
  • №134 Кам'янець-Подільський — Київ,
  • №94 Холм — Харків,
  • №43 Дніпро — Івано-Франківськ
  • №104 Львів — Лозова
  • на фастівському напрямку організовано автобусне сполучення між Бояркою та Києвом.

У Вишневому погіршилася якість повітря

Якість повітря у Вишневому
Якість повітря у Вишневому

Після атаки у місті Вишневе фіксується погіршення якості повітря. Станом на 8:30 за даними сайту SaveEcoBot, рівень забрудненості складає 196 AQI PM2.5, його класифікують як шкідливий.

Як повідомляв "Телеграф", через російський удар по Києву в ніч на 6 липня відомо вже про 11 загиблих. Постраждали 46 людей. 27 із них медики госпіталізували. В тому числі трьох дітей.

Теги:
#Київська область #Атака #Вишневе