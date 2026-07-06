У Вишневому під Києвом проблеми з повітрям та багато постраждалих: карта і всі наслідки атаки РФ
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Жителів просять за можливості залишатися вдома
Місто Вишневе Київської області постраждало від російської атаки. Жителів просять не наближатися до місця ураження, адже є велика небезпека повторної детонації вибухонебезпечних предметів.
Як повідомив Голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашнік, за потреби поліцейські та рятувальники проводять евакуацію. У разі виявлення підозрілих предметів жителів закликають в жодному разі не торкатися їх та одразу повідомляти про такі знахідки за телефонами 101 або 102.
"Зростає кількість потерпілих. Станом на зараз травмовано 15 жителів області, з них 11 перебувають у лікарнях. Серед постраждалих — дівчинка віком 9 місяців. На жаль, кількість постраждалих може збільшитися", — пише Калашнік.
На Facebook-сторінці Вишневської тергромади закликали мешканців не виходити на робочі місця та не перебувати на вулиці. Зокрема це стосується таких вулиць:
- Київська,
- Святошинська,
- Паркова,
- Лесі Українки,
- Європейська,
- Балукова,
- Залізнична,
- Південна.
Зміна руху поїздів
З міркувань безпеки на окремих ділянках залізниці тимчасово змінено організацію руху. "Укрзалізниця" вже використовує резервні маршрути.
Обмеження стосуються поїздів:
- №93 Харків — Холм,
- №134 Кам'янець-Подільський — Київ,
- №94 Холм — Харків,
- №43 Дніпро — Івано-Франківськ
- №104 Львів — Лозова
- на фастівському напрямку організовано автобусне сполучення між Бояркою та Києвом.
У Вишневому погіршилася якість повітря
Після атаки у місті Вишневе фіксується погіршення якості повітря. Станом на 8:30 за даними сайту SaveEcoBot, рівень забрудненості складає 196 AQI PM2.5, його класифікують як шкідливий.
Як повідомляв "Телеграф", через російський удар по Києву в ніч на 6 липня відомо вже про 11 загиблих. Постраждали 46 людей. 27 із них медики госпіталізували. В тому числі трьох дітей.