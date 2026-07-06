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Нетиповий обстріл Києва збентежив українців: які деталі викликали найбільші питання

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
РФ запустила на столицю багато ракет
РФ запустила на столицю багато ракет. Фото Колаж "Телеграф"

Суттєві пошкодження отримали близько 30 житлових будинків

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Обстріл Києва в ніч на 6 липня здався нетиповим його жителям. Кияни звернули увагу на малу кількість "шахедів", які використали росіяни в ході цієї атаки та не лише.

"Київ. В кого ще відчуття, що з сьогоднішнім обстрілом все якось не так?", — написала жителька столиці у соцмережі Threads.

Під її публікацією багато коментарів, в яких кияни погоджуються з тим, що ця атака була іншою. Зокрема вказують на те, що між нею та попереднім масованим ударом дуже малий інтервал — всього чотири дні. Попередній масований обстріл був вночі 2 липня.

  • Думаю це через те, що ми не встигли ще від минулого відійти, а тут одразу цей
  • Взагалі неочікувано. Завжди через тиждень хе**чать

Крім того, кияни помітили, що Росія змінила тактику — зазвичай перед тим, як запустити ракети, вона використовувала велику кількість "шахедів", а минулої ночі їх було дуже мало.

  • Шахедної прелюдії не було, її замінили на детонацію, оновлення в нашій психіці
  • Так, шахедів якось не було

Удар по Києву в ніч на 6 липня — що відомо

Росія використала для удару по Україні 68 ракет. Основним напрямком удару став Київ, значно пошкоджено близько 30 житлових будинків.

Росія атакувала житлові будинки у Києві 6.07.2026
Один з пошкоджених будинків. Фото: ДСНС
Росія атакувала житлові будинки у Києві 6.07.2026
Постраждала багатоповерхівка. Фото: ДСНС
Росія атакувала житлові будинки у Києві 6.07.2026
Жителі одного з постраждалих будинків. Фото: ДСНС

В Подільському районі ракетний удар зруйнував частину під’їзду. За останніми даними там п'ятеро загиблих та понад 30 постраждалих. В Дарницькому районі ракета влучила у двір між будинками, там шестеро загиблих.

Ще майже 60 жителів столиці отримали поранення, серед них — 5 дітей. Дані можуть змінюватися, триває розбір завалів.

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Українські сили протиповітряної оборони не збили жодної балістичної ракети та жодної протикорабельної ракети типу "Циркон"/"Онікс", якими атакувала РФ 6 липня. Причина у дефіциті ракет-перехоплювачів.

Нагадаємо, в ході цієї атаки Росія не використала жодної ракети "Кинджал". Чому ворог скоротив її використання та чим б'є натомість, "Телеграфу" розповів старший аналітик Українського центру безпеки та співробітництва Антон Земляний.

Теги:
#Київ #Ракети #Атака #Безпілотники