В Україну можуть почати везти гречку з Китаю: як відрізнити якісну крупу від "хімози"

Краще віддавати перевагу вітчизняному продукту, вирощеному у звичному для нас кліматичному середовищі

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Через дефіцит гречки популярну крупу вже незабаром можуть імпортувати з Китаю. Проте закордонна продукція може поступатися за якістю

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів доктор сільськогосподарських наук, професор Володимир Тищенко.

Детальніше читайте у матеріалі: "Український сорт б’є рекорди в Азії: яку гречку ми скоро везтимемо з-за кордону"

За його словами, китайська гречка від вітчизняної відрізняється таким чином:

вона більш округла, тоді як наша правильної тригранної й однакової форми з чіткими ребрами;

вітчизняна гречка зазвичай світло-коричневого кольору з кремовим відтінком (це залежить від методу обсмажування);

китайська часто має темно-коричневий колір, що вказує на надмірну термічну обробку чи неправильне зберігання;

продукт міг бути оброблений хімікатами. Українська гречка має приємний аромат.

Гречка коричнева (смажена) може довго зберігатися

"Між іншим, самі китайці майже не їдять гречку, але активно експортують її до інших країн. Тому краще віддавати перевагу своєму продукту, вирощеному у звичному для нас кліматичному середовищі", — резюмує Тищенко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як варити гречку, щоб вона була крупинка до крупинки.