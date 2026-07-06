В Украину могут начать везти гречку из Китая: как отличить качественную крупу от "химозы"

Лучше отдавать предпочтение отечественному продукту, выращенному в привычной для нас климатической среде

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Из-за дефицита гречки популярную крупу уже в скором времени могут импортировать из Китая. Однако заграничная продукция может уступать по качеству.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал доктор сельскохозяйственных наук, профессор Владимир Тищенко.

Подробнее читайте в материале: "Украинский сорт бьет рекорды в Азии: какую гречку мы скоро будем везти из-за границы"

По его словам, китайская гречка от отечественной отличается следующим образом:

она более округлая, тогда как наша правильной трехгранной и одинаковой формы с четкими ребрами;

отечественная гречка обычно светло-коричневого цвета с кремовым оттенком (это зависит от метода обжаривания);

китайская часто имеет темно-коричневый цвет, что указывает на чрезмерную термическую обработку или неправильное хранение;

во время варки китайская гречка может пахнуть горелым или "химией". Это говорит о том, что продукт мог быть обработан химикатами. Украинская гречка обладает приятным ароматом.

Гречка коричневая (жареная) может долго храниться

"Между прочим, сами китайцы почти не едят гречку, но активно экспортируют ее в другие страны. Поэтому лучше отдавать предпочтение своему продукту, выращенному в привычной для нас климатической среде", — резюмирует Тищенко.

Напомним, ранее мы писали о том, как варить гречку, чтобы она была крупинка к крупинке.