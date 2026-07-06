Укр

В Украину могут начать везти гречку из Китая: как отличить качественную крупу от "химозы"

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Гречневая крупа
Гречневая крупа. Фото Pixabay

Лучше отдавать предпочтение отечественному продукту, выращенному в привычной для нас климатической среде

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Из-за дефицита гречки популярную крупу уже в скором времени могут импортировать из Китая. Однако заграничная продукция может уступать по качеству.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал доктор сельскохозяйственных наук, профессор Владимир Тищенко.

Подробнее читайте в материале: "Украинский сорт бьет рекорды в Азии: какую гречку мы скоро будем везти из-за границы"

По его словам, китайская гречка от отечественной отличается следующим образом:

  • она более округлая, тогда как наша правильной трехгранной и одинаковой формы с четкими ребрами;
  • отечественная гречка обычно светло-коричневого цвета с кремовым оттенком (это зависит от метода обжаривания);
  • китайская часто имеет темно-коричневый цвет, что указывает на чрезмерную термическую обработку или неправильное хранение;
  • во время варки китайская гречка может пахнуть горелым или "химией". Это говорит о том, что продукт мог быть обработан химикатами. Украинская гречка обладает приятным ароматом.
Гречка коричневая
Гречка коричневая (жареная) может долго храниться

"Между прочим, сами китайцы почти не едят гречку, но активно экспортируют ее в другие страны. Поэтому лучше отдавать предпочтение своему продукту, выращенному в привычной для нас климатической среде", — резюмирует Тищенко.

Напомним, ранее мы писали о том, как варить гречку, чтобы она была крупинка к крупинке.

Теги:
#Гречка #Качество #Крупа