Все решится осенью: известный военный рассказал, когда может закончиться война

Ключевые события, способные изменить ход боевых действий, еще впереди

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Несмотря на успешные удары вглубь России, ситуацию в Крыму и массовое выжигание российских НПЗ, говорить о скором завершении войны — преждевременно. Нынешний этап является началом долгосрочной кампании.

Об этом украинский военный Юрий Федоренко рассказал "Телеграфу" в эксклюзивном интервью: "Зима будет сверхсложная, но Россию нужно дожимать до одного момента, – командир бригады "АХИЛЛЕС" о том, когда закончится война".

"Приведу понятную аналогию, потому что мы хоть и должны быть высокотехнологичной страной, но аграрный сектор у нас никто не отберет. В ударах по Российской Федерации сейчас все выглядит так, что мы посадили зерно, и из этого зерна сейчас только пророс росток и показался на поверхности почвы. Вот на такой стадии сейчас интенсивность нанесения ударов по территории РФ и временно оккупированных территориях. Для того, чтобы вырос стебель, такой как должен быть — крепкий, заколосился и созрел, нужно время. Это время технологического прогресса и масштабирования успешных решений", — отметил он.

Юрий Федоренко. Фото: facebook.com/fedorenkoyurii

По словам собеседника, дополнительно к ударам дронами должна добавить и баллистика. Ее Федоренко называет контраргументом, поскольку она значительно усилит давление на российскую военную и промышленную инфраструктуру

"Только 16 стран мира имеют свою баллистику. И вот когда баллистические ракеты начнут работать по территории РФ, системно, с большим количеством беспилотников и крылатых ракет, Россия будет вынуждена — никуда не денется — подписать мирный договор. И нас не устраивает подписание договора только об остановке огня. Потому что месяц, два, три – ресурсы возобновляются, люди учатся, мобилизуются, вооружение производится и потом все пошло по новой. Нет! Их нужно дожать до того, что они кончат Путина. Спишут на него все долги. Им нужно дать этот выход, чтобы они списали на него все, что произошло. Вот к этому моменту нужно дожимать", — добавил военный.

При этом Юрий Федоренко не разделяет ожиданий о возможном завершении войны уже осенью 2026 года. Опирясь на свой военный опыт он говорит, что Украине придется пережить еще одну крайне сложную зиму. При этом, она может быть сложнее, нежели прошлая.

"Поэтому нужно очень тщательно готовиться к этой тяжелой зиме. Но когда мы переживем ее, будем иметь в достаточном количестве необходимые ударные средства, чтобы вынести фактически весь потенциал Российской Федерации (как энергетический, так и военно-промышленный), тогда мы сможем приблизиться к тому же рубежу – подписание мирного договора", — объясняет собеседник.

Таким образом, приблизиться к подписанию может удаться лишь во второй половине 2027 года.

"И я считаю, что, если совпадут все звезды, мы будем держать темп и наращивать удары, это возможно только во второй половине 2027 года. То есть речь идет не об осени 2026 года, а об осени 2027 года", — подытожил военный.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что журналист Виталий Портников рассказал, при каком условии закончится война.