В таких багатоповерхівках найнебезпечніше під час обстрілів: як вони виглядають на фото

Після влучання в окрему ділянку конструкція може руйнуватися далі

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Ці будинки — найнебезпечніші в разі атак. Серед усього житлового фонду найменш стійкими є панельні будинки. В разі удару вони можуть скластися, наче карткові.

Як пояснював "Телеграф" у матеріалі Складаються як доміно: які будинки найнебезпечніші під час ракетних ударів, конструкція панельних будинків така, що під час будівництва залізобетонні плити ставляться одна на одну. Якщо дрон, уламок чи ракета вражають несучу стіну, будинок може просто скластись, адже навантаження перерозподіляється.

Директор "Інституту міста" Олександр Сергієнко пояснив "Телеграфу", що панелі падають за принципом доміно. Він наголосив, що в Києві вже було кілька таких випадків, зокрема на бульварі Вацлава Гавела, де ракета поцілила в одну ділянку, і конструкція посипалась далі. Схожа ситуація сталася біля метро "Харківська".

Експертка з питань ЖКГ Кристина Ненно також наголосила, що аби спровокувати обвал достатньо влучити в одну ділянку. Панельні частини просто звисають.

Які можуть бути панельні будинки

Панельні будинки в Україні вони масово будувалися з 1950-х років і досі становлять значну частину житлового фонду. Перші масові панельні будинки — "хрущовки" на 4-5 поверхів.

Найпоширеніша серія панельних "хрущовок". Фото: Вікіпедія

В 1960-х почали зводити "брєжнєвки". Вони мали до 16 поверхів. Будівництво було швидким, тож технологію використовували і пізніше, і використовують й дотепер.

Панельний будинок

Панельний будинок

Панельні будинки на Позняках в Києві/ Фото: df1_explore

Раніше "Телеграф" розповідав, що панельні хрущовки також найгірше переносять перепади температур. Влітку вони швидше нагріваються.