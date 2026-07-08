В таких многоэтажках опаснее всего во время обстрелов: как они выглядят на фото

После попадания в отдельный участок конструкция может разрушаться дальше

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Эти дома – самые опасные в случае атак. Среди всего жилищного фонда наименее устойчивыми являются панельные дома. В случае удара они могут сложиться, как карточные.

Как объяснял "Телеграф" в материале Состоят как домино: какие дома наиболее опасны во время ракетных ударов, конструкция панельных домов такова, что при строительстве железобетонные плиты ставятся друг на друга. Если дрон, обломок или ракета поражают несущую стену, дом может просто сложиться, ведь нагрузка перераспределяется.

Директор "Института города" Александр Сергиенко объяснил "Телеграфу", что панели падают по принципу домино. Он отметил, что в Киеве уже было несколько таких случаев, в частности, на бульваре Вацлава Гавела, где ракета попала в один участок, и конструкция посыпалась дальше. Похожая ситуация произошла у метро "Харьковская".

Эксперт по вопросам ЖКХКристина Неннотакже подчеркнула, что чтобы спровоцировать обвал достаточно попасть в один участок. Панельные части просто свисают.

Какие могут быть панельные дома

Панельные дома в Украине они массово строились с 1950-х годов и до сих пор составляют значительную часть жилищного фонда. Первые массовые панельные дома – "хрущевки" на 4-5 этажей.

Самая распространенная серия панельных "хрущевок". Фото: Википедия

В 1960-х начали возводить "брежневки". Они имели до 16 этажей. Строительство было быстрым, поэтому технологию использовали и позже, и используют и поныне.

Панельный дом

Панельный дом

Панельные дома на Позняках в Киеве/ Фото: df1_explore

Ранее "Телеграф" рассказывал, что панельные хрущевки также хуже всего переносят перепады температур. Летом они быстрее греются.