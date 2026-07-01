Як головна фобія радянської людини досі заважає українцям заробляти більше

Варто переглянути власні переконання та викинути з голови пережитки минулого

Деякі українці досі перебувають у полоні радянських стереотипів, які заважають їхньому добробуту. Думка "а що люди скажуть?" може блокувати здатність заробляти більше.

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту Gemini за роз'ясненням, чому так відбувається. У радянському суспільстві стандарт "а що люди скажуть?" часто мав не просто питанням комфорту, а стратегією виживання. Вона міцно засіла в головах людей і хоча Україна вільна вже майже 35 років, ця шкідлива установка може досі стримувати кар'єрне зростання та бити по доходах. Навіть якщо ви ніколи не жили в СРСР, ці стереотипи могли прийти до вас від батьків або бабусі з дідусем.

Бажання "бути скромним" і не виділятися блокує здорове прагнення просити про підвищення зарплати або заявляти про свої амбіції. Деякі українці заради того, щоб не стати предметом осуду, готові на "безпечну" бідність.

Крім того, страх перед чужою думкою може повністю паралізувати підприємницький дух. Запуск власної справи, зміна професії після 40 років або перехід на фріланс вимагають сміливості, готовності до помилок та того, що тебе будуть обговорювати. Часто замість того, щоб діяти, людина переймається тим, що скаже про неї троюрідна тітка, якщо нічого не вийде.

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