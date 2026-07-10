Чи виживе гривня після війни? До чого готуватись українцям

Є низка факторів, які впливатимуть на фінансову ситуацію

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Після здійснення війни в Україні гривня, найімовірніше, збережеться як національна валюта, але однозначно не залишиться такою, якою є зараз. Гривня може поступово дешевшати, обмеження на купівлю валюти зніматимуть, а економіка почне переходити від воєнного режиму до відновлення.

Таку думку "Телеграф" висловив штучний інтелект ChatGPT. Він відповів на питання, які цікавлять багатьох: чому гривня не зникне, що підтримуватиме гривню, які є ризики і чи може Україна перейти на євро.

За словами цифрового розуму, навіть за умов війни у країні українська фінансова система не зруйнувалася. Нацбанку вдалося зберегти контроль за інфляцією, банківська система залишилася ліквідною, а міжнародні резерви на високому рівні. Саме ці фактори відрізняють ситуацію в Україні від країн, де національні валюти фактично припинили існування через гіперінфляцію. Наприклад, у Зімбабве чи Венесуелі держава буквально втрачала контроль над фінансами та безконтрольно друкувала гроші.

Чого чекати після війни

На думку ШІ, є низка процесів, які відбудуться після кінця війни:

Нацбанк почне поступово скасовувати обмеження на купівлю та продаж іноземної валюти, які діяли під час воєнного стану.

Гривня, найімовірніше, стане трохи дешевшою щодо долара та євро, оскільки попит на іноземну валюту зросте.

В умовах масштабного відновлення та різкого збільшення імпорту інфляція може тимчасово прискоритися.

Зберегти стабільність гривні допоможуть:

багатомільярдна міжнародна фінансова допомога;

майбутні інвестиції у відновлення;

перспектива вступу до Європейського Союзу;

стабільна робота банківської системи;

незалежна політика Національного банку

Що таке курс гривні? Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Ризики та фактори, які можуть послабити гривню:

великий дефіцит коштів у держбюджеті;

зменшення міжнародної фінансової допомоги;

повільне повернення українців додому з-за кордону;

нестача робочої сили;

великі витрати на закупівлю устаткування відновлення країни.

Що буде з гривнею після війни. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Чи може Україна перейти на євро?

ChatGPT каже, що у короткостроковій перспективі шансів на перехід на євро практично рани нулю.

Як пояснює цифровий розум, навіть якщо Україна вступить до Євросоюзу, зміна валюти буде можлива лише до виконання всіх суворих вимог ЄС. При цьому більшість нових членів ЄС ще багато років після вступу продовжували користуватися власною валютою.

Прогноз ШІ

За умови закінчення війни без нових потрясінь та збереження підтримки союзників, прогнози такі:

ймовірність збереження гривні як національної валюти висока – понад 90%;

у перші 2-5 років після війни є висока ймовірність помірної девальвації;

ризик різкого обвалу курсу чи гіперінфляції залишається низьким, якщо країна не втратить зовнішню фінансову допомогу та не зіткнеться з новою масштабною війною.

Так, після війни гривня, найімовірніше, стане дешевшою щодо долара, але збереже свою стабільність. Економіка поступово перейде від війни до відновлення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що банкір розповів, чого чекати від курсу долара у другій половині 2026 року.