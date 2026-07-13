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Несумісне з демократією: найбільший правоцентристський альянс світу виступив на захист Тимошенко

Автор
Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Юлія Тимошенко Новина оновлена 13 липня 2026, 20:01
Юлія Тимошенко. Фото facebook.com/YuliaTymoshenko

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Найвпливовіша політична родина світу Центристський демократичний інтернаціонал (CDI) – найбільший альянс правоцентристських політичних партій у світі (115 партій із 83 країн) – рішуче засудив політично мотивоване переслідування Юлії Тимошенко.

Ухвалена одностайно Генеральною Асамблеєю CDI резолюція, запропонована партією "Батьківщина", наголошує, що переслідування лідера опозиції є несумісним із принципами верховенства права та політичного плюралізму і послаблює єдність України в умовах російської агресії.

У документі також міститься заклик до української влади гарантувати дотримання презумпції невинуватості та права на справедливий суд.

Організація наголошує на неприпустимості використання правоохоронних і антикорупційних органів як інструментів політичного тиску.

Теги:
#Юлія Тимошенко #CDI