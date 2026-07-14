У росіян не вистачить людей для війни: Лібанова про конфлікти з ТЦК, межу мобілізації та розкол

Відома вчена назвала найбільший виклик для України

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Збереження єдності суспільства – найбільший виклик, який стоїть зараз перед українським народом. Про це в бліцінтерв’ю "Телеграфу" каже директорка Інституту демографії і соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

Що загрожує цій єдності та як на неї впливають конфлікти з ТЦК? Про це – далі в матеріалі.

"Ситуація загостриться після війни"

– Пані Елло, ми спілкувались з вами рік тому, обговорювали тему ТЦК, мобілізації, і ви тоді сказали, що в суспільстві немає розколу в цьому питанні. Але зараз ми бачимо дуже загрозливі явища, наприклад сутички з ТЦК у Львові. Це ще не розкол?

– Тенденція посилюється. Є ризик розколу суспільства. Це дуже погано, адже ми не зробили висновків з того, що відбувалося в попередні роки, і думаємо, що воно якось саме все владнається. А воно не владнається.

– А хто повинен зробити ці висновки і щось почати робити?

– Ми всі! Ви, я, Верховна Рада, уряд. Всі! Після війни ситуація ще більше загостриться, як це не дивно. Сьогодні ми всі згуртовані навколо "проти" [ворога]. А от після війни ми будемо змушені гуртуватися навколо "за". І я не впевнена, що українське суспільство до цього готово. І тут є величезна проблема.

Гібридна війна не закінчиться з повномасштабною агресією. І у зв'язку з цим ми маємо дуже серйозно готуватися до збереження єдності українського суспільства. Це найбільш важлива річ, яку ми сьогодні маємо зробити. Не повернення мігрантів, не економічний розвиток, а єдність українського суспільства. Це головне! Це те, завдяки чому ми вистояли у 2022 році і тримаємось сьогодні. Я сподіваюся, що, скоріш за все, ми зможемо дати собі ради і після війни. Але якщо ми це втратимо…

"Після перемоги буде економічний бум"

– Суто демографічне питання. На вашу думку, чи дійдемо ми до межі (чи є вона взагалі), коли нам просто не буде кого мобілізувати в ЗСУ? Все ж таки в Росії 140 мільйонів людей.

– Офіційно у нас [залишилось] 29 мільйонів. Це цифра, до якої ми дійшли спільно з Держстатом.

Але ми не дійдемо до тієї межі, про яку ви говорите. Міжнародний інститут стратегічних досліджень в Лондоні інформував про те, що на одного загиблого українця припадає вісім загиблих росіян. Тобто у них не вистачить людей.

– Наскільки реалістично зараз казати про заміщення на ринку праці мобілізованих чоловіків жінками, чоловіками старшого віку?

– Ну поки що якось справляємось. Проблема в тому, що сьогодні українська економіка в занепаді. Робочої сили не вистачає, але більш-менш її брак ми компенсуємо за рахунок чоловіків старшого віку і жінок. Та після перемоги ситуація докорінно зміниться. Тут буде економічний бум. Або ж інакше просто не буде перемоги. І якщо почнеться економічний бум, відповідно, буде стрімке зростання попиту на робочу силу. І дуже серйозна проблема виникне саме тоді.