Справа Богуслаєва: захист та спостерігачі закликують змінити запобіжний захід через загрозу його життю

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Тривале перебування під вартою колишнього керівника підприємства "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва порушує питання щодо дотримання норм Європейської конвенції з прав людини та принципів гуманізму в українському правосудді.

Про це йдеться в матеріалах Європейської моніторингової місії IAC ISHR, яка протягом понад двох років здійснює спостереження за судовим процесом у справі ексчиновника та промисловця.

Ризики для життя та умови тримання

З жовтня 2022 року В’ячеслав Богуслаєв перебуває під вартою у слідчому ізоляторі. За цей час остаточного вироку суду у справі ухвалено не було, відтак він залишається у статусі обвинуваченого, на якого поширюється дія принципу презумпції невинуватості.

За даними адвокатів та рідних, стан здоров’я 87-річного підозрюваного суттєво погіршився. Під час перебування під вартою він переніс інсульт, кілька госпіталізацій та зафіксовану лікарями клінічну смерть. Наразі медики розглядають питання щодо необхідності проведення складної хірургічної операції із заміни серцевого клапана.

Захист також зазначає, що протягом тривалого часу Богуслаєв утримувався в одиночній камері із суворими побутовими обмеженнями, що, на думку міжнародних спостерігачів, може свідчити про недотримання вимог статті 3 Європейської конвенції з прав людини (заборона катування та нелюдського поводження).

Гуманітарна позиція та альтернативні заходи

Адвокати наголошують, що зміна запобіжного заходу на альтернативний — наприклад, цілодобовий домашній арешт або електронний моніторинг — не перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини в суді, однак дозволить зберегти життя обвинуваченого та забезпечити йому необхідний медичний догляд.

"Запобіжний захід є процесуальним інструментом, а не формою попереднього покарання. Суд має враховувати реальний стан здоров'я, вік особи та принципи пропорційності", — зазначають представники сторони захисту, закликаючи міжнародні правозахисні організації звернути увагу на гуманітарні аспекти цієї справи.

Довідка

В’ячеслав Богуслаєв — доктор технічних наук, Герой України, довготривалий керівник та Генеральний конструктор України зі створення та модернізації вертолітної техніки. Багато років очолював ПАТ "Мотор Січ", зробивши значний внесок у збереження вітчизняної інженерної школи та розвиток авіаційної галузі.

У жовтні 2022 року був затриманий правоохоронними органами України за обвинуваченням у протиправній діяльності, пов'язаній із постачанням продукції військово-технічного призначення. Судовий розгляд справи наразі триває.