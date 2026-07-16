Дело Богуслаева: защита и наблюдатели призывают изменить меру пресечения из-за угрозы его жизни

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Длительное пребывание под стражей бывшего руководителя предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева поднимает вопрос соблюдения норм Европейской конвенции по правам человека и принципов гуманизма в украинском правосудии.

Об этом говорится в материалах Европейской мониторинговой миссии IAC ISHR, которая более двух лет осуществляет наблюдение за судебным процессом по делу эксчиновника и промышленника.

Риски для жизни и условия содержания

С октября 2022 г. Вячеслав Богуслаев находится под стражей в следственном изоляторе. За это время окончательный приговор суда по делу вынесен не был, поэтому он остается в статусе обвиняемого, на которого распространяется действие принципа презумпции невиновности.

По данным адвокатов и родных, состояние здоровья 87-летнего подозреваемого существенно ухудшилось. Во время содержания под стражей он перенес инсульт, несколько госпитализаций и зафиксированную врачами клиническую смерть. Медики рассматривают вопрос о необходимости проведения сложной хирургической операции по замене сердечного клапана.

Защита также отмечает, что в течение длительного времени Богуслаев содержался в одиночной камере со строгими бытовыми ограничениями, что, по мнению международных наблюдателей, может свидетельствовать о несоблюдении требований статьи 3 Европейской конвенции по правам человека (запрет пыток и бесчеловечного обращения).

Гуманитарная позиция и альтернативные мероприятия

Адвокаты отмечают, что изменение меры пресечения на альтернативный, например круглосуточный домашний арест или электронный мониторинг, не будет препятствовать расследованию и установлению истины в суде, однако позволит сохранить жизнь обвиняемого и обеспечить ему необходимый медицинский уход.

"Мероприятие является процессуальным инструментом, а не формой предварительного наказания. Суд должен учитывать реальное состояние здоровья, возраст личности и принципы пропорциональности", — отмечают представители стороны защиты, призывая международные правозащитные организации обратить внимание на гуманитарные аспекты этого дела.

Справка

Вячеслав Богуслаев – доктор технических наук, Герой Украины, долгосрочный руководитель и Генеральный конструктор Украины по созданию и модернизации вертолетной техники. Много лет возглавлял ПАО "Мотор Сич", внеся значительный вклад в сохранение отечественной инженерной школы и развитие авиационной отрасли.

В октябре 2022 был задержан правоохранительными органами Украины по обвинению в противоправной деятельности, связанной с поставкой продукции военно-технического назначения. Судебное рассмотрение дела продолжается.