Балістики летить все більше: чи вистачить Росії ракет на удари по Україні взимку

Стало відомо, чи має Кремль шанс зберегти нинішній рівень вогневого тиску

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За перший тиждень Росія випустила десятки балістичних ракет по Україні, але такий темп ударів не може зберігатися постійно. Ворогу необхідно балансувати між виробництвом нових ракет та витрачанням накопичених запасів.

Щоб розібратися, якими є реальні можливості Росії з виробництва та накопичення балістики до зими, "Телеграф" звернувся за коментарем до експертів.

Для розуміння ситуації:

За даними Повітряних сил України, з 1 липня Росія запустила по Україні:

8 липня — 5 ракет Іскандер-М/С-400

6 липня — 23 ракети Іскандер-М/С-400

2 липня — 24 ракети Іскандер-М/С-400

1 липня — 1 ракета Іскандер-М

Всього за 8 днів Росія витратила 53 балістичні ракети.

Також для порівняння:

Якщо в березні окупанти застосували 43 балістичні ракети та чотири "Циркони", то вже в червні ці показники зросли до 105 і 16 відповідно. Таким чином, кількість використаних балістичних ракет збільшилась у 2,4 рази, а "Цирконів" — у чотири рази.

Кількість використаної балістики та "Цирконів" у березні та червні/ Інфографіка "Телеграф", ШІ

Не тільки ракети: що заважає Росії нарощувати удари

Військовий експерт Сергій Грабський у коментарі "Телеграфу" сказав, що Росія не зможе накопичити необхідний обсяг балістичних ракет, щоб влаштовувати масовані атаки такого ж масштабу в Україні взимку.

"Не можуть. Тут же справа не тільки в ракетах, а й у пускових (установках, — ред.) до них. Є ліміти із запуску, після яких вони повинні виконувати регламентні роботи. Плюс – ми не стоїмо на місці і полюємо саме за пусковими", — каже Грабський.

При цьому він наголошує на іншій проблемі. Коли ведуться активні атаки по російській території, складно зрозуміти, з якою метою Росія запускає ракети комплексів С-300 і С-400. Їх можуть використовувати як для знищення безпілотників, так і для ударів по наземних об’єктах.

Наприклад, при атаці по Бєлгороду було незрозуміло, з яких саме цілей працювали С-400. Остаточно ситуація прояснилася лише після того, як ракети почали летіти у бік України ще до оголошення повітряної тривоги.

При цьому збивати дрони ракетами С-300 або С-400 вважається надто дорогим рішенням. Справа в тому, що ціна однієї ракети значно вища за вартість більшості безпілотників.

Сергій Грабський

Виробництво проти витрати: чи вистачить Росії балістичних ракет

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко у коментарі "Телеграфу" сказав, що росіяни можуть накопичувати ракети, оскільки мають своє виробництво.

Якщо ми говоримо про балістику, то це в середньому три одиниці готової продукції на добу. Однак є важливий нюанс, на який звертає увагу експерт — коли здійснювалися останні масовані удари, вони були досить раціональні та виважені.

"Росіяни використовували ті можливості, які в них є по виробництву. І паузи між ударами в середньому тривали тиждень-півтора. Це тільки в липні ми побачили, коли між двома масованими ударами була пауза всього три доби. Думаю, це пов'язано було в першу чергу з тим, що Росія намагалася напередодні Дня Незалежності США продемонструвати свої можливості, а також напередодні 36-го саміту НАТО в Анкарі показати, що партнери з НАТО не можуть захистити Україну, а Росія буде продовжувати терор", — зазначив експерт.

Олександр Коваленко

При цьому, якщо подібні атаки відбуватимуться кожні три-чотири доби, то в Росії закінчиться накопичений запас. Деяку частину вона відправляє у недоторканний запас. Але для ударів з такими невеликими паузами РФ починає його використовувати.

"На 2 липня росіяни мали можливість виготовити якусь кількість цих ракет у проміжок часу між 15 червня та 2 липня (більш двох тижнів пройшло). А от ракети, які летіли на Київ 6 липня — вони взяли з НЗ. Тож якщо росіяни три-чотири доби будуть наносити такі удари, у них НЗ почне виснажуватись і закінчуватись вже на початку серпня. До кінця липня вони його повністю використають і знову опиняться "на нулі", — пояснив Коваленко.

Виходячи з цього, експерт вважає, що найближчим часом ворог знову перейде на паузи тривалістю на тиждень-півтора або максимум два.

"І будуть накопичувати [балістичні ракети] від виробництва і готуватися до осінньо-зимового періоду, бо вони не відмовляться від ударів по нашій енергетиці. А тому це явище з невеликими проміжками часу між ударами було тимчасовим, ситуативним", — резюмував співрозмовник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що дійсно необхідно Україні для захисту від ракетних ударів РФ.