Не лише ціна: 5 критеріїв, за якими українці обирають житло для покупки

Які квартири стали найпопулярнішими в Україні та де їх шукають

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Безпека, готовність новобудови та можливість заздалегідь оцінити всі майбутні витрати стають головними критеріями під час вибору житла на первинному ринку у 2026 році. Найбільший попит, як і раніше, зберігатиметься на квартири у західних областях, а також на об'єкти, готові до швидкого заселення або з мінімальною потребою в ремонті.

Про це повідомила комерційна директорка будівельної компанії GAZDA Маріанна Бігунець, йдеться у пресрелізі Глобус Банку. За її словами, протягом найближчих місяців поведінку покупців визначатимуть насамперед п'ять факторів: безпека, розташування, прогнозованість витрат, готовність житла до заселення та комфорт проживання.

Безпека

У 2026 році безпека залишається головним критерієм для більшості покупців. Саме тому підвищений інтерес зберігається до західних областей, які багато хто розглядає як місце для постійного проживання, тимчасового переїзду або резервного житла.

"Воєнні ризики повністю не виключені в жодному регіоні України. Водночас покупці цілком обґрунтовано віддають перевагу областям і містам, де кількість обстрілів була найменшою, а самі випадки мали радше винятковий характер", — зазначила Бігунець.

Окрім самого регіону, покупці дедалі частіше звертають увагу на наявність укриттів, закритої території та інших безпечних просторів у житловому комплексі.

Розташування

Важливим фактором залишається й локація новобудови. Найбільший попит мають житлові комплекси з хорошою транспортною доступністю, розвиненою інфраструктурою та близькістю до державного кордону.

За словами експертки, саме сукупність цих переваг пояснює стабільний інтерес до житла у західних регіонах.

Критерії, які впливають на вибор житла. Інфографіка "Телеграфа"

Прогнозовані витрати

Покупці дедалі менше орієнтуються лише на вартість квадратного метра. Під час вибору квартири вони також оцінюють майбутні витрати на ремонт, енергоспоживання та утримання будинку.

Квартири з готовим оздобленням у цьому випадку мають перевагу, адже дозволяють точніше спрогнозувати загальний бюджет і уникнути частини непередбачених витрат.

Швидке заселення

Ще одним ключовим критерієм стала готовність новобудови. Найбільший попит мають будинки з високим ступенем готовності, чіткими строками введення в експлуатацію та можливістю швидко переїхати.

На думку Бігунець, покупці дедалі частіше віддають перевагу квартирам, які не потребують тривалого ремонту. Готове оздоблення скорочує час до заселення, допомагає зафіксувати бюджет і дозволяє швидше почати користуватися житлом.

Комфорт і автономність

Окрім цього, покупці стали вимогливішими до характеристик самих житлових комплексів. Попит мають новобудови з паркінгами, енергоефективними рішеннями, автономними інженерними системами та сформованою інфраструктурою.

Експертка додала, що найближчими місяцями поведінку покупців також визначатимуть безпекова ситуація, валютні очікування та фінансові можливості родин. Водночас нинішнє зростання кількості звернень поки що свідчить радше про активне вивчення ринку, ніж про формування стійкого тренду.

Нагадаємо, в Україні пропонують запровадити суворі перевірки майнового стану військовослужбовців та їхніх колишніх дружин, які самостійно виховують їхніх спільних малолітніх дітей. Інспектування має на меті запобігти схемам із приховуванням нерухомості.