Не только цена: 5 критериев, по которым украинцы выбирают жилье для покупки

Какие квартиры стали самыми популярными в Украине и где их ищут

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Безопасность, готовность новостройки и возможность заранее оценить все будущие расходы становятся главными критериями при выборе жилья на первичном рынке в 2026 году. Наибольший спрос по-прежнему будет сохраняться на квартиры в западных областях, а также объекты, готовые к быстрому заселению или с минимальной потребностью в ремонте.

Об этом сообщила коммерческий директор строительной компании GAZDA Марианна Бигунец, говорится в прессрелизе Глобус Банка. По ее словам, в ближайшие месяцы поведение покупателей будут определять прежде всего пять факторов: безопасность, расположение, прогнозируемость расходов, готовность жилья к заселению и комфорт проживания.

Безопасность

В 2026 году безопасность остается основным критерием для большинства покупателей. Именно поэтому повышенный интерес сохраняется к западным областям, которые многие рассматривают как место для постоянного проживания, временного переезда или резервного жилья.

"Военные риски полностью не исключены ни в одном регионе Украины. В то же время покупатели вполне обоснованно предпочитают области и города, где количество обстрелов было наименьшим, а сами случаи носили скорее исключительный характер", — отметила Бигунец.

Кроме самого региона покупатели все чаще обращают внимание на наличие укрытий, закрытой территории и других безопасных пространств в жилом комплексе.

Расположение

Немаловажным фактором остается и локация новостройки. Наибольшим спросом пользуются жилые комплексы с хорошей транспортной доступностью, развитой инфраструктурой и близостью к государственной границе.

По словам эксперта, именно совокупность этих преимуществ объясняет стабильный интерес к жилью в западных регионах.

Критерии, влияющие на выбор жилья. Инфографика "Телеграфа"

Прогнозируемые расходы

Покупатели все меньше ориентируются только на стоимость квадратного метра. При выборе квартиры они также оценивают будущие затраты на ремонт, энергопотребление и содержание дома.

Квартиры с готовой отделкой в этом случае имеют преимущество, ведь позволяют более точно спрогнозировать общий бюджет и избежать части непредвиденных расходов.

Быстрое заселение

Еще одним ключевым критерием стала готовность новостройки. Наибольшим спросом пользуются дома с высокой степенью готовности, четкими сроками ввода в эксплуатацию и возможностью быстро переехать.

По мнению Бегунец, покупатели все чаще предпочитают квартиры, не требующие длительного ремонта. Готовая отделка сокращает время до заселения, помогает зафиксировать бюджет и позволяет быстрее начать пользоваться жильем.

Комфорт и автономность

Кроме того, покупатели стали более требовательными к характеристикам самих жилых комплексов. Спросом пользуются новостройки с паркингами, энергоэффективными решениями, автономными инженерными системами и сложившейся инфраструктурой.

Эксперт добавила, что в ближайшие месяцы поведение покупателей также будет определять ситуация безопасности, валютные ожидания и финансовые возможности семей. В то же время нынешний рост количества обращений пока свидетельствует скорее об активном изучении рынка, чем о формировании устойчивого тренда.

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