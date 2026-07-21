Не только цена: 5 критериев, по которым украинцы выбирают жилье для покупки
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Какие квартиры стали самыми популярными в Украине и где их ищут
Безопасность, готовность новостройки и возможность заранее оценить все будущие расходы становятся главными критериями при выборе жилья на первичном рынке в 2026 году. Наибольший спрос по-прежнему будет сохраняться на квартиры в западных областях, а также объекты, готовые к быстрому заселению или с минимальной потребностью в ремонте.
Об этом сообщила коммерческий директор строительной компании GAZDA Марианна Бигунец, говорится в прессрелизе Глобус Банка. По ее словам, в ближайшие месяцы поведение покупателей будут определять прежде всего пять факторов: безопасность, расположение, прогнозируемость расходов, готовность жилья к заселению и комфорт проживания.
Безопасность
В 2026 году безопасность остается основным критерием для большинства покупателей. Именно поэтому повышенный интерес сохраняется к западным областям, которые многие рассматривают как место для постоянного проживания, временного переезда или резервного жилья.
"Военные риски полностью не исключены ни в одном регионе Украины. В то же время покупатели вполне обоснованно предпочитают области и города, где количество обстрелов было наименьшим, а сами случаи носили скорее исключительный характер", — отметила Бигунец.
Кроме самого региона покупатели все чаще обращают внимание на наличие укрытий, закрытой территории и других безопасных пространств в жилом комплексе.
Расположение
Немаловажным фактором остается и локация новостройки. Наибольшим спросом пользуются жилые комплексы с хорошей транспортной доступностью, развитой инфраструктурой и близостью к государственной границе.
По словам эксперта, именно совокупность этих преимуществ объясняет стабильный интерес к жилью в западных регионах.
Прогнозируемые расходы
Покупатели все меньше ориентируются только на стоимость квадратного метра. При выборе квартиры они также оценивают будущие затраты на ремонт, энергопотребление и содержание дома.
Квартиры с готовой отделкой в этом случае имеют преимущество, ведь позволяют более точно спрогнозировать общий бюджет и избежать части непредвиденных расходов.
Быстрое заселение
Еще одним ключевым критерием стала готовность новостройки. Наибольшим спросом пользуются дома с высокой степенью готовности, четкими сроками ввода в эксплуатацию и возможностью быстро переехать.
По мнению Бегунец, покупатели все чаще предпочитают квартиры, не требующие длительного ремонта. Готовая отделка сокращает время до заселения, помогает зафиксировать бюджет и позволяет быстрее начать пользоваться жильем.
Комфорт и автономность
Кроме того, покупатели стали более требовательными к характеристикам самих жилых комплексов. Спросом пользуются новостройки с паркингами, энергоэффективными решениями, автономными инженерными системами и сложившейся инфраструктурой.
Эксперт добавила, что в ближайшие месяцы поведение покупателей также будет определять ситуация безопасности, валютные ожидания и финансовые возможности семей. В то же время нынешний рост количества обращений пока свидетельствует скорее об активном изучении рынка, чем о формировании устойчивого тренда.
Напомним, в Украине предлагают ввести строгие проверки имущественного положения военнослужащих и их бывших жен, самостоятельно воспитывающих их общих малолетних детей. Цель инспектирования — предотвратить схемы со скрытой недвижимостью.