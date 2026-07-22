Кішка зірвала пломбу на лічильнику води — і господарка влетіла на гроші: як і за що її покарали

Санкцій можна уникнути, але діяти потрібно швидко

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Зірвана пломба на лічильнику води може обернутися для українців чималим штрафом. Покарання може наступити навіть якщо це було зроблено випадково.

Про це пише ТСН. Видання зазначає, що пломба на водомірі підтверджує, що він не був пошкоджений і ніхто не втручався в його роботу, тому прилад має бути обов’язково опломбований.

Однак трапляються випадки, коли захисний елемент був пошкоджений або зірваний випадково. Так сталося, наприклад, з однією з жительок України, яка повідомила про це на форумі.

"У нашому приватному будинку на веранді встановлено лічильник на воду. Там же на веранді живуть наші два коти. Один із котів грався з кулькою і загнав її під лічильник води, а потім переключився на червону пломбу. Представники водоканалу перевірили лічильник, і він був у повному порядку, порушень за ним немає. Був виписаний рахунок на воду та штраф за зірвану пломбу", — поділилася історією користувачка.

Пломби на лічильнику. Фото — control.in.ua

Як пишуть журналісти, наразі розмір штрафу за зірвану пломбу в Україні становить від 1700 до 3400 грн для фізичних осіб і від 8500 до 17 000 грн для компаній.

Ба більше, за даними Shevel Group, споживачеві також загрожує перерахунок плати за воду за нормами споживання за тривалий період.

Щоб мінімізувати, а то й зовсім уникнути штрафних санкцій, потрібно одразу повідомити водоканал, зафіксувати показники лічильника та скласти заяву.

Після перевірки водоканал встановить нову пломбу та видасть акт, що підтверджує справність приладу.

Раніше "Телеграф" проаналізував рішення Рівненського апеляційного суду. Українцю, який регулярно оплачує рахунки за газ, несподівано нарахували понад 32 тисячі гривень боргу і пригрозили відключенням від газопостачання.