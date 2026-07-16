"А судді хто?" Як розслідування НАБУ викриває закулісні ігри навколо "Мотор Січі"

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Нові факти у кримінальних провадженнях НАБУ щодо колишніх високопосадовців змушують суспільство по-новому подивитися на рішення, які призвели до кризи в українському авіадвигунобудуванні.

Фільм-розслідування журналістського проєкту "Стоп корупції", присвячений матеріалам провадження НАБУ стосовно колишнього заступника керівника Офісу Президента Ростислава Шурми, викликав резонанс у професійній та правозахисній спільноті. Розслідування привернуло увагу до механізмів ухвалення державних рішень, перерозподілу активів та переслідування посадовців.

Санкції, кризи та кадрові чистки на "Мотор Січі"

Особливе місце у публічному дискурсі займає доля підприємства "Мотор Січ" — одного з ключових виробників авіаційних двигунів в Україні. Протягом останніх років завод зазнав суттєвих потрясінь: втрату контролю над активами, припинення діяльності "Мотор Банку", зміну керівництва та скорочення виробничих потужностей.

Переломним моментом стало введення у квітні 2023 року персональних санкцій РНБО проти багаторічного очільника підприємства, 84-річного (на той момент) В’ячеслава Богуслаєва.

Водночас у суспільстві виникає все більше запитань щодо прозорості формування цих списків. Як зазначається у матеріалах, СБУ не виступала безпосереднім ініціатором підготовки санкційних матеріалів проти Богуслаєва, а чіткі критерії занесення особи до підсанкційного списку так і не були публічно роз'яснені.

Кримінальні провадження проти ініціаторів рішень

Ситуація набула нового забарвлення після того, як посадовці, причетні до ухвалення рішень того періоду, самі потрапили під приціл антикорупційних органів. Зокрема, розслідування НАБУ щодо ексзаступника керівника ОП Ростислава Шурми та колишнього міністра енергетики Германа Галущенка ставить під сумнів об'єктивність рішень, які ухвалювалися від імені держави.

У спільноті робітників та фахівців галузі дедалі частіше лунають припущення, що державні механізми (зокрема санкційні інструменти) могли використовуватися не лише в державних інтересах, а й для перерозподілу впливу та активів.

"Сьогодні працівники підприємства констатують руйнування значної частини потенціалу вітчизняного авіадвигунобудування. В умовах війни втрата таких технологічних спроможностей є особливо болючою для країни", — зазначається в розслідуванні.

Втрата промислового потенціалу

Правозахисники та представники промислового сектору наголошують: справа "Мотор Січі" та її 87-річного ексочільника В’ячеслава Богуслаєва перестала бути приватною історією. Вона перетворилася на тест для української правової системи щодо здатності відокремлювати політичні чи економічні інтереси від принципу верховенства права та збереження стратегічного потенціалу держави.